Беспилотный бум: как в России расширяется производство дронов

Испытания тестового образца БПЛА-конвертоплана «Ловкий» завершатся в начале февраля 2024 года, сообщили в компании-разработчике. Отмечается, что к аппарату проявляет интерес Минобороны РФ. Максимальная скорость «Ловкого» достигает 200 км/ч, а дальность полёта — 50 км. В России продолжается разработка и других БПЛА различных типов. По словам аналитиков, сейчас в этой отрасли наблюдается настоящий бум.

Испытания опытного образца дрона «Ловкий» завершатся в начале февраля 2024 года, сообщили в компании-разработчике аппарата «Хардберри-РусФактор».

«Мы провели показательные полёты модели для Минобороны РФ. Сейчас военное ведомство ждёт от нас полноценный испытательный образец для тестовых полётов. К началу февраля мы планируем завершить испытания новой версии БПЛА, в ходе которых мы должны будем сами для себя подтвердить характеристики нашего беспилотника», — сказал глава предприятия Алексей Герман в разговоре с РИА Новости.

Он напомнил, что ранее дрон демонстрировался на форуме «Армия-2023».

«Заинтересованность у Минобороны есть, они сами на нас вышли и попросили представить беспилотник на испытания. По итогам нашего участия в форуме «Армия-2023» мы получили от Минобороны пожелание, чтобы «Ловкий» не летал по сигналу GPS и каких-либо других спутниковых систем», — рассказал Герман.

По его словам, специалисты компании работают над программой, которая позволит дрону летать, ориентируясь на загруженные в него карты без спутникового сигнала. Причём программу предполагается сделать универсальной, чтобы её можно было использовать и на других российских беспилотниках.

Дрон конвертоплан «Ловкий»

РИА Новости

© РИА Новости

По словам аналитиков, требование об отсутствии каналов связи со спутниковыми системами может быть обусловлено их уязвимостью перед средствами радиоэлектронной борьбы.

«Канал связи подвержен воздействию средств радиоэлектронного противодействия. Управлять дроном в условиях радиоэлектронной борьбы невозможно», — констатировал в беседе с RT директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов.

Отличительной особенностью дрона «Ловкий» является то, что он выполнен по схеме конвертоплана. Такая конструкция предполагает наличие поворотных винтов, которые позволяют БПЛА осуществлять вертикальные взлёт и посадку, а сам полёт совершать в самолётном режиме.

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«Конвертоплан по сравнению с дроном самолётного типа имеет преимущество в том, что ему не нужна взлётно-посадочная полоса — он может осуществить взлёт и посадку с места. А по сравнению с коптерами такая схема лучше тем, что она увеличивает скорость полёта, потому что на крейсерских режимах конвертоплан функционирует как самолёт», — пояснил Вячеслав Пшихопов.

По данным разработчиков, крейсерская скорость «Ловкого» — 160 км/ч. При этом аппарат может разгоняться до 200 км/ч. В «Хардберри-РусФактор» отмечают, что подобные характеристики превосходят возможности аналогичных БПЛА, которые сейчас используются в зоне спецоперации. Дальность полёта и передачи данных дрона-конвертоплана достигает 50 км, а предельная высота — 5 км.

По мнению главного редактора издания «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, подобные гибридные аппараты имеют ряд преимуществ и могут быть востребованы в зоне СВО.

«Сочетание характеристик самолёта с возможностью осуществлять зависание, а также вертикальные взлёт и посадка могут быть востребованы в военной области, в том числе в рамках СВО. Например, для взлёта или посадки такому дрону не нужны дополнительные приспособления типа катапульт и парашютов. Это повышает скорость развёртывания и гибкость применения. Что же касается непосредственно аппарата «Ловкий», то о его качествах можно будет судить только после опытной эксплуатации», — сказал собеседник RT.

Беспилотный «Ястреб» и другие БПЛА

Стоит отметить, что начало специальной военной операции подстегнуло разработку новых дронов в России. В этой области интенсифицировали свои усилия не только крупные предприятия и КБ, но и небольшие компании или группы энтузиастов.

Некоторые из таких аппаратов уже применяются на регулярной основе на фронте или проходят испытания. Среди них — дроны «Упырь», «Привет», «Гортензия 10», «Велес», «Овод», «Бумеранг» и ВТ-40 («Владлен Татарский»). Большое количество аппаратов находится на стадии разработки или тестов.

Партия FPV-дрона «Упырь» для ВС РФ

© Владимир Ткачук

Так, компания «Беспилотные аппараты» в прошлом году представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе К-5. Аппарат относится к БПЛА самолётного типа. Он оснащён искусственным интеллектом и компьютерным зрением, позволяющим распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы. Турбореактивная силовая установка может развивать крейсерскую скорость до 200 км/ч и максимальную — до 400 км/ч. Заявленная дальность действия устройства — 90 км.

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В свою очередь, предприятие «Котлин-Новатор» на форуме «Армия-2023» представила беспилотники «Ветер» и Х-89. «Ветер» — это квадрокоптер, способный нести полезную нагрузку до 1 кг. Он предназначен главным образом для ведения разведки, однако может применяться и для боевых задач. Х-89 — гораздо более крупная модель, способная поднимать в воздух до 12 кг нагрузки и совершать полёты на расстояние до 20 км.

«Основным преимуществом для обоих представленных дронов является возможность их применения в условиях действия радиоэлектронной борьбы. Данные дроны оснащены многозащищёнными каналами связи, а также обладают организованными алгоритмами по автономной навигации с использованием методов технического зрения и искусственного интеллекта», — рассказал ТК «Звезда» заместитель главного конструктора по беспилотным комплексам компании «Котлин-Новатор» Евгений Фальков.

Специалисты конструкторского бюро «Стратим» решили создать более дешёвый аналог дрона-камикадзе «Герань». Разработка компании получила название «Ястреб». Эти беспилотники будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания, которые позволяют развивать скорость около 300 км/ч. Также возможен выпуск версии с реактивным двигателем — в этом случае скорость полёта будет на уровне 700 км/ч. БПЛА спроектирован по схеме «летающее крыло» с фугасной боевой частью. Дрон сможет поражать цели на расстоянии до 350 км при массе полезной нагрузки 16 кг.

Помимо уничтожения объектов противника беспилотник также может быть использован в качестве ложной цели для отвлечения вражеской ПВО. Низкая стоимость изделия будет достигаться за счёт использования в его конструкции исключительно «гражданских компонентов», пояснили в компании «Стратим».

Макет ударного беспилотника «Ястреб»

© «Стратим»

Ещё одна любопытная разработка российских специалистов — модульный квадрокоптер «Аква-22». Это совместный проект волонтёрской организации «Изобретатели для фронта» и технополиса «Эра».

«Аква-22» оснащён видеокамерой с отечественной платой для работы с искусственным интеллектом, что позволяет в автономном режиме распознавать технику, живую силу противника и другие объекты. Максимальная полезная нагрузка аппарата — 4 кг, время работы — 60 минут, дальность полёта — до 30 км.

По данным разработчиков, уже достигнуты договорённости о проведении полномасштабных испытаний «Аква-22» совместно с Главным управлением инновационного развития Минобороны РФ.

«Эпоха войны дронов»

По словам аналитиков, сейчас в сфере разработки беспилотников в России наблюдается своеобразный бум.

«Огромное количество частных компаний начинают разрабатывать свои аппараты. И это не говоря уже о FPV-дронах, которые сейчас начинают собирать практически все авиамодельные кружки. И это очень хорошо. Лишних идей не бывает, как не бывает и лишних рук. Мы вступили в эпоху войны дронов, и чем их больше и чем современнее они будут, тем сильнее мы будем опережать противника», — сказал в разговоре с RT военный эксперт Андрей Клинцевич.

Аналогичного мнения придерживается Денис Федутинов.

«За последние два года стало гораздо больше различных производителей дронов, чем было до начала СВО. Значительная часть их разработок в дальнейшем будет отсеяна в силу различных обстоятельств — недостаточных технических характеристик, неудовлетворительных эксплуатационных свойств и других причин. Вместе с тем обилие разработок в области БПЛА и рост числа коллективов, занимающихся этой тематикой, обеспечивают конкуренцию и существенно больший выбор для заказчиков, что служит основой для будущего развития отрасли», — резюмировал специалист.