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Под Авдеевкой успешно применили новый российский дрон «Овод»

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Войска России в районе Авдеевки успешно применили новый российский дрон-камикадзе «Овод». С его помощью был уничтожен украинский блиндаж.
Под Авдеевкой успешно применили новый российский дрон «Овод»
  • РИА Новости

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова российского офицера.

Согласно кадрам, полученным с камеры дрона, а также видеозаписям с разведывательного коптера, подтверждается высокая эффективность и успешное применение нового оружия.

До применения на фронте БПЛА был также успешно протестирован под Донецком 21 июня.

Партии дронов «Овод» уже поставлены российским солдатам.

Ранее обозреватель The Atlantic Филлипс Пейсон О'Брайен сказал, что западная техника не помогает ВСУ против русского оружия.

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