Поставляемая Западом военная техника не способствует успешному контрнаступлению ВСУ и не спасает Украину от эффективности русского оружия, заявил обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен.

«У русских больше ВВС, а их самолёты технологически превосходят украинские... Российские вертолёты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники», — отметил он.

По словам журналиста, ВС России обладает большим количеством ракетных и артустановок, а также противотанковыми комплексами.

О’Брайен добавил, что ВСУ поставили современную технику, но танки Leopard и боевые машины Bradley были уничтожены российскими войсками.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Министерство обороны России в своём Telegram-канале опубликовало видео, на котором показан подлёт дрона-камикадзе к танку украинской армии западного производства. На видео показан танк Leopard 2A6.

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС России сообщил об уничтожении американского БТР M113 на Донецком направлении в ходе ночного дежурства из ПТУР.