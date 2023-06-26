Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Atlantic: западная техника не помогает ВСУ против русского оружия

Короткая ссылка
Поставляемая Западом военная техника не способствует успешному контрнаступлению ВСУ и не спасает Украину от эффективности русского оружия, заявил обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен.

«У русских больше ВВС, а их самолёты технологически превосходят украинские... Российские вертолёты, такие как Ка-52, хорошо показали себя в уничтожении украинской бронетехники», — отметил он.

По словам журналиста, ВС России обладает большим количеством ракетных и артустановок, а также противотанковыми комплексами. 

О’Брайен добавил, что ВСУ поставили современную технику, но танки Leopard и боевые машины Bradley были уничтожены российскими войсками.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона сообщал, что контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Министерство обороны России в своём Telegram-канале опубликовало видео, на котором показан подлёт дрона-камикадзе к танку украинской армии западного производства. На видео показан танк Leopard 2A6.

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС России сообщил об уничтожении американского БТР M113 на Донецком направлении в ходе ночного дежурства из ПТУР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить