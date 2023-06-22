CNN: контрнаступление Киева не оправдывает ожиданий Запада

Контрнаступление ВС Украины не оправдывает возложенных на него ожиданий. Об этом информирует CNN со ссылкой на двух представителей стран Запада и высокопоставленного представителя Пентагона.

Как говорится в материале, наступление ВСУ «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений».

Также отмечается, что Запад указывает на прочность оборонительных рубежей ВС России и эффективное отражение атак украинской армии с помощью ракетных ударов.

Кроме того, ВС Украины демонстрируют уязвимость в преодолении минных полей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери украинских военных говорят о том, что Запад намерен воевать с Россией до последнего украинца.

По его словам, Запад может поставлять Киеву военную технику дополнительно, но мобилизационный резерв её небезграничен.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники ВСУ.