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Экс-разведчик Риттер заявил о панике Байдена после слов Путина об уничтоженной технике ВСУ

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Президент США Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер заявил о панике Байдена после слов Путина об уничтоженной технике ВСУ
  • AP
  • © Susan Walsh

По его словам, президент России Владимир Путин уверен в своих силах.

«Посмотрите на (главу Госдепа Энтони. — RT) Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — приводит РИА Новости его слова в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил Путину, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.

Кроме того, с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 — западного образца.

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