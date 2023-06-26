Российские разведчики уничтожили американский БТР M113 на Донецком направлении

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС России сообщил об уничтожении американского БТР M113 на Донецком направлении в ходе ночного дежурства из ПТУР.

«Вчера уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР, сегодня сделали облёт и подтвердили, что уничтожили цель и экипаж, он направлялся в строну Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог… На нашем счету эта восьмая цель», — сказал он РИА Новости.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин ранее отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.

В апреле российские разведчики на Донецком направлении во время ночного штурма также захватили американский бронетранспортёр M113, который использовали ВСУ.