Российские разведчики уничтожили американский БТР M113 на Донецком направлении
«Вчера уничтожили БТР М113 расчётом ПТУР, сегодня сделали облёт и подтвердили, что уничтожили цель и экипаж, он направлялся в строну Ивановского, хотел подвезти боеприпасы, но не смог… На нашем счету эта восьмая цель», — сказал он РИА Новости.
Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин ранее отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.
В апреле российские разведчики на Донецком направлении во время ночного штурма также захватили американский бронетранспортёр M113, который использовали ВСУ.