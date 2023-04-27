Российские разведчики захватили американский бронетранспортёр M113 на Донецком направлении

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Российские разведчики на Донецком направлении во время ночного штурма захватили американский бронетранспортёр M113, который использовали ВСУ.
Российские разведчики захватили американский бронетранспортёр M113 на Донецком направлении
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил РИА Новости разведчик-доброволец с позывным «Ганс».

«Выстрелом из гранатомёта была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен», — сказал боец.

Российские военные намерены использовать машину для борьбы с противником, сейчас её ремонтируют: натянули гусеницу и занимаются мотором.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин ранее отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.

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