Российские разведчики захватили американский бронетранспортёр M113 на Донецком направлении
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Об этом сообщил РИА Новости разведчик-доброволец с позывным «Ганс».
«Выстрелом из гранатомёта была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен», — сказал боец.
Российские военные намерены использовать машину для борьбы с противником, сейчас её ремонтируют: натянули гусеницу и занимаются мотором.
Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин ранее отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.