В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», летающий быстрее всех дронов на СВО

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать быстрее всех находящихся в зоне спецоперации коптеров.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчик данного беспилотника «Хардберри-РусФактор».

Как отмечается в материале, в настоящее время на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных этой. Этот дрон может развивать скорость до 160 и даже до 200 км/ч.

Отмечается, дрон-конвертоплан взлетает как обычный квадрокоптер, а потом разгоняется и летит по законам аэродинамики как самолёт.

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