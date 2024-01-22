Партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток»

Очередная партия новых образцов военной техники — танков Т-72Б3М поступила на вооружение группировки войск «Восток».

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, экипажи уже приступили к обкатке машин на полигонах в тыловых районах ДНР.

«После проверки боевая техника отправится на линию боевого соприкосновения, где будет уничтожать живую силу, технику и укрепления ВСУ», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, какие новые средства защиты получает российская бронетехника.

Также в «Ростехе» заявили, что российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ».