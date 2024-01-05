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«Ростех»: российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ»

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Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ».

Об этом сообщили в «Ростехе», передаёт ТАСС.

По данным госкорпорации, в прошлом году были завершены государственные испытания данной САУ.

«Серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развёрнуты», — говорится в сообщении.

Кроме того, в конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска.

Ранее сообщалось, какие новинки вооружения в России были представлены в 2023 году.

Также «Калашников» поставил армии первые серийные снайперские винтовки СВЧ.

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