«Ростех»: российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ»

Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ».

Об этом сообщили в «Ростехе», передаёт ТАСС.

По данным госкорпорации, в прошлом году были завершены государственные испытания данной САУ.

«Серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развёрнуты», — говорится в сообщении.

Кроме того, в конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска.

Ранее сообщалось, какие новинки вооружения в России были представлены в 2023 году.

Также «Калашников» поставил армии первые серийные снайперские винтовки СВЧ.