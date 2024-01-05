«Ростех»: российские войска получили новейшие САУ «Коалиция-СВ»
Об этом сообщили в «Ростехе», передаёт ТАСС.
По данным госкорпорации, в прошлом году были завершены государственные испытания данной САУ.
«Серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развёрнуты», — говорится в сообщении.
Кроме того, в конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска.
Ранее сообщалось, какие новинки вооружения в России были представлены в 2023 году.
Также «Калашников» поставил армии первые серийные снайперские винтовки СВЧ.