«Новое поколение оружия»: «Калашников» поставил армии первые серийные снайперские винтовки СВЧ

Российские Вооружённые силы получили первую серийную партию снайперской винтовки Чукавина. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. По его словам, винтовка обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Конструкция оружия позволяет устанавливать на него любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. При этом СВЧ такая же надёжная, как легендарная СВД. По словам экспертов, «Калашников» выбрал для винтовки удачную схему автоматики и интегрировал в конструкцию единый блок, в котором перемещаются все элементы ударно-спускового механизма. Принятые решение позволили повысить удобство и точность стрельбы.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о прохождении снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) военной приёмки и поставке в Вооружённые силы России первой серийной партии. Заявление топ-менеджера приводит пресс-служба предприятия.

«Снайперская винтовка Чукавина обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. При этом СВЧ сохранила надёжность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова, которая продолжает выпускаться концерном «Калашников», — сказал Лушников.

В октябре «Калашников» сообщал о завершении квалификационных испытаний СВЧ. Как отметили в концерне, винтовка Чукавина подтвердила «высокий уровень качества и надёжности».

«СВЧ — это новое поколение оружия, которое полностью отвечает всем запросам заказчиков. На неё можно устанавливать все современные типы оборудования: глушители, лазерные целеуказатели, тепловые, ночные и инфракрасные прицелы», — заявил тогда Лушников.

Кучность и эргономика

Снайперская винтовка Чукавина создавалась «Калашниковым» в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Жнец» как более совершенная альтернатива СВД. Базовая модификация оружия выполнена в калибре 7,62х54 мм. Первоначально СВЧ создавалась как облегчённая штурмовая винтовка, а после окончательного формулирования технического задания со стороны Минобороны РФ концерн начал создавать полноценное снайперское оружие 6В14.

Масса нынешнего варианта винтовки Чукавина без магазина — 4,8 кг, длина с разложенным прикладом и пламегасителем — 1170 мм, длина ствола — 620 мм, дальность — до 1 км.

Согласно информации концерна, СВЧ имеет надёжную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и вывешенное цевьё, которое способствует более стабильной и кучной стрельбе.

Важной особенностью винтовки Чукавина является эргономика. Конструкция оружия позволяет учитывать индивидуальные особенности бойца и экипировки, которую он носит. СВЧ оснащается регулируемыми сошками и прикладом, рукояткой управления из ударопрочного полимера, механизмом регулировки усилия спуска.

Как заявил в апрельском интервью ТАСС конструктор СВЧ Андрей Чукавин, главное преимущество его детища заключается в эргономике и существенно более высокой кучности стрельбы, чем у СВД.

«Я бы пока не замахивался на то, что СВЧ идёт на замену винтовке Драгунова. СВД — это отработанная годами простая и надёжная конструкция, которая будет использоваться ещё долго... СВЧ превосходит старую винтовку прежде всего в эргономике. Нужно понимать, что патрон остался тем же, поэтому говорить, что изменилась пробиваемость или дальность стрельбы, не приходится. Кучность тоже определяется в большей степени качеством патронов, однако и этот параметр улучшен на 25—30%», — сказал Чукавин.

Главная цель создания СВЧ, как сообщил конструктор, заключалась в том, чтобы армия получила более совершенную, чем СВД винтовку, на которую можно легко установить различные прицельные приспособления. По этой причине оружие получило длинную планку Пикатинни, на которую можно установить весь спектр российских и зарубежных прицелов. Также, по словам Чукавина, требовалось кардинально улучшить удобство обращения с снайперской винтовкой и оснастить отделяемыми складными сошками.

«Изменения эргономики оружия назрели сами собой, это складывающийся приклад с регулировкой его длины, а также высоты щеки и затылка — причём амортизированного. Кроме того, приклад сам должен регулироваться по длине, поскольку сейчас уже выросло другое поколение, для которых приклад СВД коротковат», — пояснил Чукавин.

Для повышения скрытности стрелка новая винтовка поставляется вместе с прибором малошумной стрельбы, который приглушает звук выстрела и гасит пламя и искры. Использование этого изделия в зоне боевых действий повышает скрытность снайпера. Противник даже в тёмное время суток не может разглядеть вспышку и определить по звуку позицию стрелка, утверждают в «Калашникове».

В беседе с RT военный обозреватель Александр Бутырин отметил, что команда под руководством Чукавина смогла создать по-настоящему современное эргономичное оружие, приспособленное под выполнение задач как в полевых, так и в городских условиях.

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«В конструкцию СВЧ было интегрировано большое количество технических решений, которые сделали более удобным применение снайперской винтовки. Например, стрелок может управлять предохранителем и нажимать кнопку отделения магазина без отрыва руки от рукоятки. Сам флажок включения предохранителя стал двусторонним. «Наследство» от СВД выражается главным образом в схожих габаритах, надёжности, боеприпасе и возможности установки магазинов винтовки Драгунова», — подчеркнул Бутырин.

Аналогичной точки зрения в беседе с RT высказал руководитель медиахолдинга Lazarev Tactical, специалист по стрелковому вооружению Константин Лазарев. По мнению эксперта, создателям СВЧ удалось устранить все ключевые недостатки винтовки Драгунова. Как сообщил Лазарев, с СВД новое оружие «роднит» только боеприпас, принцип работы автоматики и баллистика.

«Вывешенное цевьё, сошки, регулируемый приклад и многие другие современные решения позволили создать действительно новую снайперскую винтовку, которая соответствует по-прежнему востребованной воинской специальности Marksman, или «пехотного снайпера». Речь идёт о бойце обычного пехотного подразделения, который способен вести высокоточную стрельбу на дальности в сотни метров. Однозначно можно сказать, что СВЧ подходит для этого лучше СВД», — пояснил эксперт.

Как считает Лазарев, команда разработчиков приняла адекватное решение, сохранив автоматику с коротким ходом поршня. Данная схема отличается надёжностью и предотвращает избыточную загазованность оружия. Кроме того, конструкторы исключили контакт ствола с цевьём, что помогло улучшить кучность стрельбы.

Один из первых вариантов СВЧ

РИА Новости

«К одному из главных достижений «Калашникова» я бы отнёс единый блок, в котором перемещаются все элементы ударно-спускового механизма. Это идеальное решение для обеспечения высокоточной стрельбы. Отдельных комплиментов заслуживает модульность, дающая стрелку возможность быстро адаптировать оружие под конкретные задачи», — добавил Лазарев.

Боевое крещение

Значимым достижением концерна опрошенные RT эксперты назвали создание двух модификаций СВЧ под натовские патроны .308 Win (7,62x51 мм) и .338 Lapua Magnum (8,68×70 мм), которые сейчас достаточно широко используются в СВО.

Винтовка Чукавина уже получила боевое крещение в зоне СВО. Партия винтовок в калибре 7,62х54 мм была отправлена в опытно-боевую эксплуатацию ещё осенью 2022 года. Получателем нового оружия стали российские спецназовцы. Как заявил ранее сам создатель СВЧ, военнослужащие положительно отозвались о новинке.

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Как полагает Александр Бутырин, экзамен в условиях реальных боевых действиях всегда позволяет улучшить любое оружие. В пример эксперт привёл АК-12, который в 2023 году был доработан с учётом рекомендаций военнослужащих.

«Я положительно смотрю на будущее СВЧ и думаю, что конструкторы самым внимательным образом отслеживают отзывы бойцов с передовой и потому любые необходимые изменения будут быстро внесены. В целом винтовка прекрасно адаптирована под специфику современных боевых действий из-за отличной эргономики, прибора малошумной стрельбы и длинной планки Пикатинни, на которую можно постановить любые прицелы и насадки к ним», — пояснил Бутырин.

В разговоре с RT военный эксперт Максим Попенкер отметил, что конструкторы «Калашникова» проделали большую работу по анализу современных образцов снайперского оружия и выбору наиболее оптимальных конструктивных схем, систем и узлов для винтовки, которая могла бы стать достойной альтернативой СВД.

«Создание любой снайперской винтовки — это достаточно продолжительный процесс. В случае с СВД команде Чукавина приходилось искать непростые компромиссы и, как мне кажется, с этой задачей конструкторы справились. Винтовка прошла госиспытания, доказала способность действовать в экстремальных погодных условиях. Сейчас в зоне СВО она держит главный экзамен и, судя по имеющейся у нас информации, в войска будет поступать всё больше и больше СВЧ», — резюмировал Попенкер.