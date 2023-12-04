Для важных целей: в России создали новые бронебойные патроны калибра 12,7 мм для винтовки ОСВ-96

Для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 созданы новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, способные пробивать корпуса бронетранспортёров с усиленной бронёй, изготовленные в странах НАТО. ОСВ-96 — российская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка. Она предназначена для поражения защищённой живой силы, легкобронированной техники, РЛС, ракетных и артиллерийских установок, а также авиационной техники на стоянках. Военные эксперты считают, что новые пули сделают винтовку ещё более востребованной среди подразделений, ведущих охоту за важными целями.

Российские оружейники создали для снайперской винтовки ОСВ-96 новые высокоточные бронебойные патроны с моноэлементными пулями, которые способны поражать бронетранспортёры стран НАТО с усиленной бронёй, сообщил в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев.

«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали», — пояснил специалист, добавив, что чем меньше элементов в пуле, тем меньше ошибок нестабильности.

По данным «Звезды», такая пуля способна поразить лёгкий броневик на дистанции до 2 км, а цели за более серьёзной бронёй — с дистанции до 1,5 км. Алексей Матвеев сообщил, что существует и ещё более эффективный боеприпас.

«При абсолютно той же конструкции пули (она тоже одноэлементная стальная, но она может пробивать броню) — это бронебойный патрон. На 100 м пробивает борт натовского БТР... с усиленной, конечно, с твёрдой бронёй», — рассказал представитель ЦКИБ СОО.

Снайперская винтовка ОСВ-96

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Ударная точность

ОСВ-96 (иногда встречается наименование «Взломщик») — это самозарядная снайперская винтовка калибра 12,7 мм, созданная в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП), которое входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Разработка этой винтовки стала ответом российской военной промышленности на появление в американских войсках схожей винтовки Barrett M82 (в США её калибр обозначается как .50 BMG), которая хорошо зарекомендовала себя во время войны в Персидском заливе и вторжения США в Ирак в 2003 году.

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По словам разработчиков, автоматика ОСВ-96 работает по схеме отвода пороховых газов из канала ствола. Самозарядная конструкция и применение эффективного дульного тормоза позволяют значительно снизить утомляемость стрелка и дают ему возможность вести огонь в высоком темпе.

При этом, в отличие от американского аналога, конструкция российской винтовки позволяет ей складываться пополам в районе ствола и затворной рамы, что существенно уменьшает её габариты при транспортировке.

По данным Рособоронэкспорта, использование крупнокалиберных патронов с малым ветровым сносом в ОСВ-96 позволяет стрелку оставаться вне досягаемости ответного огня противника, который он ведёт из оружия обычных калибров.

Стоит отметить, что ОСВ-96 использует снайперские патроны Б-32, БЗТ и БС калибра 12,7 × 107, однако при необходимости может вести огонь и патронами от крупнокалиберных пулемётов.

Прицельная дальность стрельбы составляет до 1700 м, но, по разным данным, ОСВ-96 может поразить цель и на расстоянии вплоть до 2 тыс. м. При этом в материалах Рособоронэкспорта отмечается, что в ночное время дальность поражения противника ограничивается только возможностями ночного видения DS-6 на дистанции до 600 м.

ОСВ-96 предназначена для поражения противника, находящегося в укрытии за бетонной стеной или кирпичной кладкой, легкобронированной техники, РЛС, ракетных и артиллерийских установок и авиационной техники на стоянках.

Масса винтовки составляет 12,9 кг, длина в боевом состоянии — 176 см, объём магазина — пять патронов.

Снайперская винтовка ОСВ-96

РИА Новости

© Илья Питалев

О начале работ по дальнейшему повышению точности винтовки в КБП впервые сообщили в 2018 году. Тогда же была начата работа и над гражданской версией ОСВ-96, производство которой «Ростех» запустил уже в 2020 году.

Эта винтовка используется российскими военными и в зоне спецоперации на Украине. Так, в августе на форуме «Армия-2023» представитель холдинга «Высокоточные комплексы» рассказал о работе одного из российских снайперов, который в ходе боя поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ.

«Из известных историй: совершенно недавно один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96 и в ходе огневого боя до 20 целей живой силы противника с 1,7 км», — рассказал представитель «Высокоточных комплексов».

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В беседе с RT военный обозреватель Александр Бутырин отметил, что отечественные оружейники уже давно шли к созданию нового патрона для ОСВ-96.

«К этому давно уже шли, и винтовке не хватало именно хорошего боеприпаса для поражения легкобронированной техники. Возможность использования материалов с новыми техническими характеристиками позволяет значительно увеличить бронебойность изготавливаемых из них боеприпасов», — пояснил собеседник RT.

Патрон ОСВ-96 12,7 × 107 мм для винтовки ОСВ-96

© «Рособоронэкспорт»

По словам Александра Бутырина, снайперские винтовки весьма эффективно применяются в зоне спецоперации на Украине.

«В зависимости от поставленной задачи снайперы выбирают комплекс АСВК или ОСВ-96. Под каждую задачу существует своя винтовка. ОСВ-96 тоже нашла своё применение в СВО и используется достаточно эффективно для точечных ударов. Не сомневаюсь, что с новыми патронами эти винтовки будут востребованы ещё больше», — подчеркнул эксперт.

Такие боеприпасы в сочетании с винтовками ОСВ-96 предназначены для поражения бронированных и защищённых целей, сказал в комментарии RT военный эксперт Максим Попенкер.

«Винтовки калибра 12,7 мм в принципе создавались не для стрельбы по людям. По большому счёту это наследники противотанковых ружей. На Западе такие винтовки называют антиматериальными — они предназначены для поражения технических средств и бронированных целей. С новыми патронами 12,7 мм ОСВ-96 смогут поражать бронеавтомобили, бронетранспортёры и другую подобную технику», — сказал аналитик.

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При этом эффективность моноэлементных пуль достигается благодаря особой технологии изготовления, добавил Максим Попенкер.

«Обычные пули для стрелкового оружия изготавливаются из нескольких металлов и сплавов. Их внешняя оболочка должна быть мягкая, чтобы пуле удобнее было идти в канале ствола по его нарезам и деформироваться при попадании в цель. А сердечник изготавливается из более твёрдой стали. Но такие пули при стрельбе на длинные расстояния отклоняются в полёте и немного снижают точность. В свою очередь, моноэлементные пули выточены на станке как одна деталь. Они изготовлены из стали и подвергнуты закалке для обеспечения соответствующей твёрдости. Такие пули, кроме пробивных свойств, обладают и более высокой точностью», — пояснил военный эксперт.

Эти винтовки особенно востребованы среди подразделений, занимающихся специальными операциями, которые охотятся за важными целями, подчеркнул Максим Попенкер.

«Можно вывести из строя бронеавтомобиль с важной целью на борту одним попаданием в двигатель или топливный бак, можно подавить огнём противника в укрытии. Такая пуля калибра 12,7 может пробить стену типового жилого дома, если за ней скрывается вражеский снайпер или пулемётчик. Это востребованные винтовки, и появление новых, более эффективных патронов к ним только усилит их возможности», — заключил собеседник RT.