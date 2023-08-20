РИА Новости: российский боец поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96

Российский снайпер в одном из боёв в ходе СВО на Украине поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ с дистанции 1,7 км из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96.