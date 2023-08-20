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РИА Новости: российский боец поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96

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Российский снайпер в одном из боёв в ходе СВО на Украине поразил две бронемашины и 20 военнослужащих ВСУ с дистанции 1,7 км из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал представитель холдинга «Высокоточные комплексы».

«Один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ОСВ-96 является предшественницей новейшей винтовки «Астарта».

Ранее ВС России уничтожили пункт боепитания миномётного подразделения ВСУ.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Купянском направлении.

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