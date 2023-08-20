РИА Новости: российский боец поразил 20 солдат ВСУ из винтовки ОСВ-96
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал представитель холдинга «Высокоточные комплексы».
«Один из специалистов умудрился поразить две боевые бронированные машины противника из винтовки предыдущего поколения ОСВ-96», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ОСВ-96 является предшественницей новейшей винтовки «Астарта».
Ранее ВС России уничтожили пункт боепитания миномётного подразделения ВСУ.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Купянском направлении.