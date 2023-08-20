Узнать больше

ВС России уничтожили пункт боепитания миномётного подразделения ВСУ

Короткая ссылка
Российские войска уничтожили пункт боепитания миномётного подразделения ВСУ в районе населённого пункта Каменка на Купянском направлении.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослава Якимкина.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка противника Krab в районе Купянска и миномётный расчет в районе Стельмаховки.

Ранее российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР.

Также ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить