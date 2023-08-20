ВС России уничтожили пункт боепитания миномётного подразделения ВСУ

Российские войска уничтожили пункт боепитания миномётного подразделения ВСУ в районе населённого пункта Каменка на Купянском направлении.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослава Якимкина.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка противника Krab в районе Купянска и миномётный расчет в районе Стельмаховки.

Ранее российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР.

Также ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Купянском направлении.