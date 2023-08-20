Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«При поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного», — говорится в сообщении.
Отмечается, что огнём артиллерии был уничтожен склад боеприпасов противника в районе Старомайорского.
Кроме того, уничтожены боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новосёлки.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на Купянском направлении.
Ранее российский «Ланцет» уничтожил украинский ЗРК «Стрела-10» в зоне проведения СВО.