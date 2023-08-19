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Российский «Ланцет» уничтожил украинский ЗРК «Стрела-10» в зоне проведения СВО

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«Ланцет» ВС России уничтожил ЗРК «Стрела-10» ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Российский «Ланцет» уничтожил украинский ЗРК «Стрела-10» в зоне проведения СВО
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщают «Известия».

Российские военные точным ударом бьют по украинской технике, после чего ЗРК ВСУ загорелся.

Ранее в пресс-центре группировки «Центр» заявили, что российские военные нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения группировки нанесли огневое поражение войскам ВСУ в районе Урожайного в ДНР.

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