«Ланцет» ВС России уничтожил ЗРК «Стрела-10» ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщают «Известия».

Российские военные точным ударом бьют по украинской технике, после чего ЗРК ВСУ загорелся.

Ранее в пресс-центре группировки «Центр» заявили, что российские военные нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения группировки нанесли огневое поражение войскам ВСУ в районе Урожайного в ДНР.