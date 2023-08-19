Российский «Ланцет» уничтожил украинский ЗРК «Стрела-10» в зоне проведения СВО
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Об этом сообщают «Известия».
Российские военные точным ударом бьют по украинской технике, после чего ЗРК ВСУ загорелся.
Ранее в пресс-центре группировки «Центр» заявили, что российские военные нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ.
Кроме того, начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения группировки нанесли огневое поражение войскам ВСУ в районе Урожайного в ДНР.