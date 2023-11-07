Украинский снайпер получил пожизненный срок лишения свободы за убийство четырёх мирных жителей

Верховный суд ДНР приговорил снайпера 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к пожизненному заключению за убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Суд установил, что 14 марта 2022 года военнослужащий Игорь Клещунов заметил трёх невооружённых граждан, которые проходили мимо его боевых позиций. По приказу своего командира Леонида Онупко он расстрелял их.

30 марта, выполняя приказ командира, Клещунов убил другого гражданского.

«Вину в инкриминируемых преступлениях Клещунов признал в полном объёме, раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что офицер ВСУ Леонид Онупко был приговорён к пожизненному заключению.