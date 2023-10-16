Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей
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Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным следствия, выполняя его приказы с 15 марта по 4 апреля 2022 года, военнослужащие расстреляли десять человек.
«Суд приговорил Онупко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорина к пожизненному заключению за расстрел пяти жителей Мариуполя.