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Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей

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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха Леонида Онупко, отдавшего приказ о расстреле мирных жителей.
Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, выполняя его приказы с 15 марта по 4 апреля 2022 года, военнослужащие расстреляли десять человек.

«Суд приговорил Онупко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорина к пожизненному заключению за расстрел пяти жителей Мариуполя.

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