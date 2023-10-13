В ДНР морпеха ВСУ приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство мирных граждан
13 октября 2023

В ДНР морпеха ВСУ приговорили к пожизненному заключению за массовое убийство мирных граждан

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорина к пожизненному заключению за расстрел пяти жителей Мариуполя. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 29 марта 2022 года, когда Скорин находился на боевых позициях в Мариуполе, он заметил группу велосипедистов. Предположив, что они поддерживают Россию и СВО, Скорин открыл по ним огонь и многих ранил.

31 марта того же года военнослужащий расстрелял три автомобиля с мирными гражданами. В результате четверо мужчин и женщина погибли. Двоим удалось выжить.

«В рамках расследования уголовного дела Скорин признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР приговорили солдата ВСУ к 14 годам тюрьмы за обстрел жилого дома в Северодонецке.