Суд ЛНР вынес приговор солдату ВСУ, обстрелявшему жилой дом в Северодонецке

Верховный суд ЛНР вынес приговор в отношении военнослужащего пятого отдельного пехотного полка ВСУ Владимира Иванца, который нанёс удар по жилому дому в Северодонецке, говорится в заявлении Главной военной прокуратуры.

Сообщается, что Иванец 16 мая прошлого года для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и имущества мирных жителей выстрелил из РПГ-26 реактивной противотанковой гранатой в направлении многоквартирного жилого дома.

Граната попала в земляную насыпь, расположенную рядом с домом, были повреждены окна квартиры, а собственники не пострадали.

Суд приговорил украинского военнослужащего к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как отмечает Следственный комитет, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.

Ранее в ЛНР вынесли приговор бросившему гранату в жилой дом военнослужащему украинской армии.