Суд ЛНР вынес приговор солдату ВСУ, обстрелявшему жилой дом в Северодонецке
- РИА Новости
Сообщается, что Иванец 16 мая прошлого года для уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и имущества мирных жителей выстрелил из РПГ-26 реактивной противотанковой гранатой в направлении многоквартирного жилого дома.
Граната попала в земляную насыпь, расположенную рядом с домом, были повреждены окна квартиры, а собственники не пострадали.
Суд приговорил украинского военнослужащего к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Как отмечает Следственный комитет, в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.
Ранее в ЛНР вынесли приговор бросившему гранату в жилой дом военнослужащему украинской армии.