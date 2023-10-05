В ЛНР вынесли приговор бросившему гранату в жилой дом украинскому военному

Суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам колонии строгого режима бойца 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александра Митина за то, что он бросил гранату РГД-5 в сторону жилого дома Северодонецка.

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры России.

Его обвинили по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва, повлёкшее причинение значительного ущерба).

По данным Следственного комитета РФ, что преступление произошло в мае прошлого года, когда военный, находясь на боевой позиции на крыше одного из зданий, бросил гранату в сторону расположенного напротив многоквартирного жилого дома.

В результате взрыва и разлёта осколков гранаты пострадали жильё и имущество одного из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в ЛНР приговорили к 20 годам тюрьмы сапёра ВСУ за минирование жилых домов.