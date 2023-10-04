В ЛНР приговорили к 20 годам тюрьмы сапёра ВСУ за минирование жилых домов

Верховный суд ЛНР приговорил военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олега Бирина к 20 годам колонии за установку взрывчатки в жилых домах Северодонецка. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 14 марта 2022 года начальник инженерной службы 42-й ОМБ поставил перед подчинёнными преступную задачу: заминировать жилые дома и прилегающие к ним территории.

В ночь с 14 на 15 марта Бирин установил три мины рядом с домом 23 на шоссе Строителей в Северодонецке.



«В разное время каждая из установленных Бириным мин взорвалась. В результате этого несовместимые с жизнью минно-взрывные травмы получили трое мирных жителей 1981, 1964 и 1956 годов рождения», — говорится в сообщении.



Уголовное дело в отношении начальника инженерной службы 42-й отдельной мехбригады ВСУ выделено в отдельное производство, уточняет ведомство.



Ранее RT сообщал, что в ДНР приговорили троих солдат ВСУ к 20 годам за покушение на групповое убийство.