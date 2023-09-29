В ДНР приговорили троих солдат ВСУ к 20 годам за покушение на групповое убийство

Суд в ДНР приговорил украинских военнослужащих Дмитрия Иващенко, Сергея Яремкевича и Владислава Бондаря к 20 годам тюрьмы строгого режима за жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов, а также за покушение на убийство двух или более лиц. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с 1 марта по 12 апреля 2022 года Иващенко, Бондарь, Яремкевич находились на боевых позициях в Мариуполе. Они увидели колонну из пяти гражданских автомобилей с белыми ленточками и надписями «Люди и дети».

Украинские военнослужащие понимали, что в данных автомобилях передвигаются гражданские лица, отмечает ведомство.

Выполняя приказ командования, военные начали стрелять по людям, которые находились в машинах.

«Однако, несмотря на действия соучастников, смерть указанных гражданских лиц не наступила, поскольку потерпевшим удалось скрыться на автомобилях из зоны обстрела и спрятаться в безопасном месте», — говорится в сообщении.

Иващенко и Яремкевич полностью признали вину в содеянном, Бондарь — признал вину частично.

Ранее RT сообщал, что в ДНР солдата ВСУ приговорили к 28 годам тюрьмы за убийство мирных жителей.