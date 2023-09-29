В ДНР солдата ВСУ приговорили к 28 годам тюрьмы за убийство мирных жителей

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22 сентября 2023 | 10:44
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Скоропупова к 28 годам тюрьмы за расстрел троих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие, в апреле 2022 года Скоропупов находился на боевых позициях в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.
Во время дежурства он заметил троих мирных жителей.
По приказу командиров военнослужащий выстрелил в гражданских.
Двое скончались на месте происшествия, третьему удалось укрыться в безопасном месте.
«Скоропупов признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном» , — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в ЛНР сержанта ВСУ приговорили к 19 годам тюрьмы за обстрел жилых домов.