В ДНР солдата ВСУ приговорили к 28 годам тюрьмы за убийство мирных жителей
29 сентября 2023

В ДНР солдата ВСУ приговорили к 28 годам тюрьмы за убийство мирных жителей

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Скоропупова к 28 годам тюрьмы за расстрел троих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, в апреле 2022 года Скоропупов находился на боевых позициях в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Во время дежурства он заметил троих мирных жителей.

По приказу командиров военнослужащий выстрелил в гражданских.

Двое скончались на месте происшествия, третьему удалось укрыться в безопасном месте.

«Скоропупов признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном» , — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР сержанта ВСУ приговорили к 19 годам тюрьмы за обстрел жилых домов.