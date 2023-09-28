В ЛНР сержанта ВСУ приговорили к 19 годам тюрьмы за обстрел жилых домов

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22 сентября 2023 | 10:24
Верховный суд ЛНР приговорил командира миномётного расчёта 24-й отдельной мехбригады ВСУ Артёма Пухальского к 19 годам тюрьмы за обстрел города Золотое Северодонецкого района. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие, 6 мая 2022 года командир с позывным Буря отдал приказ младшему сержанту Пухальскому обстрелять территорию города Золотое.
Командир вместе со своим отделением сделал пять выстрелов фугасными минами. В результате пострадали два пенсионера, один из них позже скончался в больнице.
«В ходе предварительного следствия потерпевший, а также родственники убитого заявили к обвиняемому гражданские иски на общую сумму 3 млн рублей», — уточняет ведомство.
Ранее RT сообщал, что солдат ВСУ получил 25 лет тюрьмы за убийство двоих мариупольцев.