Украинский солдат получил 25 лет тюрьмы за убийство двоих мирных мариупольцев

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего Национальной гвардии Украины Ярослава Бучковского к 25 годам колонии строгого режима за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, 28 марта 2022 года Бучковский находился на территории больницы УМВД города Мариуполя. Он обнаружил двоих гражданских, которые не участвовали в конфликте и не представляли угрозы.

«Бучковский расстрелял двоих граждан. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее RT сообщал, что в ДНР солдата ВСУ приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство мирного жителя.