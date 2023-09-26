Украинский солдат получил 25 лет тюрьмы за убийство двоих мирных мариупольцев

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19 сентября 2023 | 13:31
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего Национальной гвардии Украины Ярослава Бучковского к 25 годам колонии строгого режима за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие, 28 марта 2022 года Бучковский находился на территории больницы УМВД города Мариуполя. Он обнаружил двоих гражданских, которые не участвовали в конфликте и не представляли угрозы.
«Бучковский расстрелял двоих граждан. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее RT сообщал, что в ДНР солдата ВСУ приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство мирного жителя.