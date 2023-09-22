В ДНР солдата ВСУ приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство мирного жителя

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего ВСУ Дмитрия Москву к 24 годам тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, в апреле 2022 года, находясь на посту, Москва увидел мирного жителя, который показывал ему жест — руку с поднятым большим пальцем вверх.



«Испытывая негативное отношение к указанному мужчине, военнослужащий произвёл не менее десяти выстрелов из автомата. Мирный житель получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что старшину ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.