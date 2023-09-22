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Старшину ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил старшину 1-й разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части А-1035 Вооружённых сил Украины старшего сержанта Виталия Катранича к 24 годам исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя.
Старшину ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе
  • РИА Новости

Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

Катранич признан виновным по пп. «в», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство по мотивам идеологической ненависти и вражды, совершённое в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), ч. 1 ст. 127 УК России (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), а также ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов).

Как было установлено в суде, 28 февраля прошлого года один из жителей Мариуполя пришёл на боевую позицию военных ВСУ, расположенную в четырёхэтажном здании, с просьбой помочь зарядить мобильный телефон.

Катранич заподозрил этого мужчину в принадлежности к воинским формированиям ДНР и задержал его.

«Он отвёл мужчину со связанными за спиной руками на ведущую в подвал здания лестничную площадку и вскоре, убедившись, что задержанный не имеет никакого отношения к участию в вооружённом конфликте, но продолжая испытывать неприязнь к местному населению, расстрелял его из автомата», — сообщила прокуратура.

Отмечается, что суд поддержал позицию гособвинителя — представителя военной прокуратуры.

Также Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, застрелившего трёх мирных жителей в Мариуполе.

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