Украинский военный приговорён к пожизненному за убийство трёх жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего государственной пограничной службы Украины, застрелившего трёх мирных жителей в Мариуполе.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

Согласно данным Следственного комитета РФ, украинский военный Денис Гангала с 15 по 30 марта прошлого года расстрелял из пулемёта четыре легковых автомобиля, на которых были приклеены белые ленты, что означает их принадлежность к гражданскому транспорту.

В результате атаки погибли три мирных жителя, ещё троим удалось спастись.

Ранее стало известно, что украинский военный Виталий Прокопчук осуждён на 25 лет колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство мирных жителей в Мариуполе.