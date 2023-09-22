Украинский военный приговорён к пожизненному за убийство трёх жителей Мариуполя
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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего государственной пограничной службы Украины, застрелившего трёх мирных жителей в Мариуполе.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.

Согласно данным Следственного комитета РФ, украинский военный Денис Гангала с 15 по 30 марта прошлого года расстрелял из пулемёта четыре легковых автомобиля, на которых были приклеены белые ленты, что означает их принадлежность к гражданскому транспорту.

В результате атаки погибли три мирных жителя, ещё троим удалось спастись. 

Ранее стало известно, что украинский военный Виталий Прокопчук осуждён на 25 лет колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство мирных жителей в Мариуполе.