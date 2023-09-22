Украинский военный приговорён к пожизненному за убийство трёх жителей Мариуполя

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18 сентября 2023 | 12:29
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего государственной пограничной службы Украины, застрелившего трёх мирных жителей в Мариуполе.
Об этом сообщила Генеральная прокуратура России.
Согласно данным Следственного комитета РФ, украинский военный Денис Гангала с 15 по 30 марта прошлого года расстрелял из пулемёта четыре легковых автомобиля, на которых были приклеены белые ленты, что означает их принадлежность к гражданскому транспорту.
В результате атаки погибли три мирных жителя, ещё троим удалось спастись.
Ранее стало известно, что украинский военный Виталий Прокопчук осуждён на 25 лет колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство мирных жителей в Мариуполе.