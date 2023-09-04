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Украинский военный осуждён на 25 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе

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Украинский военный Виталий Прокопчук осуждён на 25 лет колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство мирных жителей в Мариуполе, сообщает СК России.
Украинский военный осуждён на 25 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Суд установил, что Прокопчук с 20 марта по 12 апреля 2022 года нёс службу в Мариуполе.

В один из дней он произвёл не менее двух выстрелов в гражданского мужчину, которого заподозрил в симпатиях к России, пострадавший скончался на месте.

В этот же день Прокопчук убил ещё одного гражданского мужчину, а другого гражданского ранил.

«Приговором суда Прокопчуку назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении СК.

Генпрокуратура России уточняет, что приговор вынесен верховным судом ДНР.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР суд приговорил солдата ВСУ к 15 годам за удар по дому из гранатомёта.

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