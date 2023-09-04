Суд ДНР приговорил к 22 годам тюрьмы украинского солдата за убийство мирного жителя
04 сентября 2023

Суд ДНР приговорил к 22 годам тюрьмы украинского солдата за убийство мирного жителя

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Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам тюрьмы военнослужащего 74-го разведывательного батальона ВСУ Максима Овчаренко, который расстрелял мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие и доказал суд, 5 апреля 2022 года украинские военнослужащие задержали мужчину, который не участвовал в боевом конфликте.

Его доставили на территорию промышленной зоны в Мариуполе, где располагались украинские военнослужащие.

Командир с позывным «СП» отдал приказ Овчаренко и двум другим военнослужащим убить гражданского.

«Действуя в составе организованной группы, по мотивам политической и идеологической ненависти к потерпевшему, совместно и согласованно, произвели несколько выстрелов в потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ЛНР суд приговорил солдата ВСУ к 15 годам за удар по дому из гранатомёта.