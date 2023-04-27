Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ концерна «Калашников» повышает скрытность снайпера

Конструктор Андрей Чукавин рассказал о преимуществах созданной им снайперской винтовки Чукавина (СВЧ).

По его словам, на СВЧ есть прибор малошумной стрельбы (ПМС).

«ПМС заметно повышает скрытность работы снайпера. Во-первых, если стрелять без него, даже с пламегасителем небольшой язычок дульного пламени всё-таки виден, особенно в темноте. А прибор малошумной стрельбы позволяет начисто заглушить это пламя, и в темноте вообще не будет видно, что происходит выстрел. Во-вторых, он приглушает и размывает характерный звук выстрела снайперской винтовки, не позволяя определить точное положение позиции снайпера и вид оружия, из которого ведётся стрельба», — рассказал он ТАСС в преддверии 90-летия конструкторско-технологического центра (КТЦ) «Калашникова».

В феврале стало известно, что в России начали серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ).

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что партия доработанных по итогам применения в СВО автоматов АК-12 поставлена в зону боевых действий.