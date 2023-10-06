«Калашников»: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство

В пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прошла все испытания и будет запущена в серийное производство.

РИА Новости

«Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надёжности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства», — сообщила пресс-служба. Ранее военнослужащий из отряда спецназначения «Викинг» показал военкору RT Мураду Газдиеву винтовки мирового класса, которые изготавливает российская компания BespokeGun.