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«Калашников»: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство

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В пресс-службе концерна «Калашников» заявили, что новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прошла все испытания и будет запущена в серийное производство.
«Калашников»: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
  • РИА Новости

«Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надёжности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства», — сообщила пресс-служба.

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