Военнослужащий из отряда спецназначения показал RT российскую винтовку

Военнослужащий из отряда спецназначения «Викинг» показал военкору RT Мураду Газдиеву винтовки мирового класса, которые изготавливает российская компания BespokeGun.

Отмечается, что стоимость одной винтовки в обвесе может доходить до 10 млн рублей — она легко сравнится с лучшими мировыми образцами.

При этом меценаты помогают фронту — покупают и отправляют оружие бойцам. Перед этим выясняют, где есть опытные и мастеровитые снайперы, которые смогут использовать возможности винтовки на 100%.

По словам российского военного, если всё сделать грамотно, то хорошая снайперская пара может остановить батальон.

Ранее генеральный директор «Московской оружейной компании» (бренд BespokeGun) Ярослав Табольский заявил, что снайперские винтовки BespokeGun используют бойцы уже десятков подразделений ВС России.