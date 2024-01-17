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Эшелонированная оборона: какие новые средства защиты получает российская бронетехника

НИИ стали наладил производство новых элементов динамической защиты

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
НИИ стали организовал производство новых элементов динамической защиты, сообщает «Ростех». В целом, по данным госкорпорации, сотрудники института осуществляют более 40 проектов в сфере повышения оборонительных возможностей российской бронетехники. Ранее НИИ стали разработал динамическую защиту для БМП-3 и БМП-2, а также маскировочное полотно «Накидка» для танков. Как полагают эксперты, усилия направлены на выстраивание эшелонированной обороны для тяжёлой бронетехники ВС РФ. Такой подход позволит надёжнее защитить её от атак БПЛА и других угроз.
Эшелонированная оборона: какие новые средства защиты получает российская бронетехника
  • Стрельба из танка Т-90М «Прорыв» с дополнительными средствами защиты
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

АО «НИИ стали» (входит в «Ростех») наладило серийное производство новых элементов динамической защиты (ДЗ). В общей сложности, по данным пресс-службы госкорпорации, институт реализует более 40 проектов в области повышения оборонительных возможностей бронетехники. 

«Предприятие наладило серийный выпуск новых элементов динамической защиты, в том числе 4С24, 4С25. В целом НИИ стали ведёт более 40 НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — RT) по тематике, связанной с повышением защищённости боевой танковой военной техники», — говорится на сайте «Ростеха».

Как уточнили в госкорпорации, НИИ организовал серийный выпуск принятого на вооружение комплекса динамической защиты для БМП-3 и дал старт «серийному освоению комплекса средств снижения заметности для танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3». Наряду с этим конструкторы института продолжают разрабатывать аналогичный комплекс защиты других образцов военной техники.

«Дополнительная защита»

 

АО «НИИ стали» — ведущее отечественное предприятие по разработке танковой брони и элементов защиты другой военной техники сухопутных войск. За последние два десятилетия сотрудники института создали комплексы ДЗ «Реликт», «Монолит» и средства защиты модернизированных танков, перспективной бронетехники на платформах «Армата», «Курганец» и «Бумеранг».

После начала СВО к заслугам НИИ относят создание комплекса динамической защиты для БМП-2 и БМП-3. Данное изделие состоит из крупногабаритных контейнеров, способных уберечь экипаж от поражения противотанковым оружием, в том числе ПТРК.

Новый комплекс ДЗ сформирован на основе элементов 4С24 и весит 4,2 т. Как показали испытания, изделие повышает стойкость тонкобронированных проекций при воздействии моноблочным кумулятивным оружием, снарядами от РПГ, бронебойными боеприпасами калибра 23 и 30 мм. На БМП контейнеры с ДЗ перекрывают 62% площади бортов, 36% площади лобовой части корпуса и 70% — башни.

  • БМП-3 со средствами дополнительной защиты и в маскировочном полотне в зоне СВО
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

В феврале 2023 года в интервью ТАСС представители концерна «Калашников» (в его состав входит НИИ стали) сообщили, что комплекс ДЗ для БМП-3 полностью исключает детонацию соседних блоков при попадании в неё гранаты либо противотанковой управляемой ракеты.

«Он принципиально отличается от ранее предлагавшегося на рынке 4С20 (комплекс навесной ДЗ. — RT). Его свойства обеспечивают отсутствие детонации соседних блоков при попадании в него гранаты или ПТУР. Ранее поражение одного блока динамической защиты приводило к выходу из строя нескольких соседних, что увеличивало площадь незащищённого участка брони», — сообщили в «Калашникове».

Военнослужащие положительно отзываются о ДЗ для БМП-3. В частности, в сентябре 2023 года в комментарии РИА Новости об этом рассказал заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству Курганмашзавода (входит в «Ростех») Роман Хромов.

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«Военные отмечают комплекс вооружения БМП-3, её подвижность, удобство эксплуатации, ремонтопригодность. Хорошо отзываются о дополнительной защите, которая сейчас поступает. О недостатках также отчёты есть, но не глобального характера», — сказал Хромов.

Наряду с БМП-3 комплексами динамической защиты оснащаются танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв». В частности, они получили комплекс «Реликт» с элементами динамической защиты (ЭДЗ) 4С23. Блоки ДЗ обеспечивают всеракурсную динамическую защиту корпуса, прикрывая в том числе кормовую часть танков, куда чаще всего бьют ударные дроны.

Как пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, контейнер ДЗ представляет собой штампованную коробку, внутри которой под определённым углом находятся стальные пластины и специальное взрывчатое вещество. Такое изделие способно разрушить вражеский снаряд.

«Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев контейнеры динамической защиты способны надёжно защитить экипаж от поражения кумулятивными боеприпасами и дронами-камикадзе. Фактически ДЗ заменяет несколько сотен миллиметров брони. Конечно, полностью всю машину закрыть элементами ДЗ невозможно, однако ими вполне реально прикрыть такие уязвимые места, как борта, корма и башня», — пояснил Суворов.

По мнению эксперта, установка контейнеров ДЗ — важный элемент модернизации танков, которые отправляются на СВО. В качестве примера Суворов привёл усовершенствованный Т-62М, который со всех сторон оснащается средствами динамической защиты.

«Броня Т-62М не такая массивная и совершенная, как у современных российских танков. Однако нашим инженерам удалось сделать из него достойную боевую машину. Наряду с установкой необходимого электронного и прицельного оборудования он получил ДЗ и средства противодронной защиты», — сказал Суворов.

Помимо элементов ДЗ, оборонительные возможности бронетехники повышают так называемые решётки, или противокумулятивные экраны. Как рассказал военкору RT Валентину Горшенину боец СВО с позывным Арес, такие изделия уберегают танки от дронов-камикадзе с РПГ-снарядами.

Ещё одним средством защиты от ударных БПЛА и управляемых ракет являются «козырьки» или «мангалы», которые устанавливаются над башнями танков, БМП-3 и самоходных артиллерийских установок.

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Данные изделия представляют собой угловые металлические профили. До 2023 года они изготавливались кустарно прямо на линии боевого соприкосновения. В настоящее время «козырьки» заменили более совершенные промышленные аналоги. Их производством занимаются Уралвагонзавод и петербургская компания «Лаборатория ППШ».

По словам военного обозревателя Александра Хроленко, российская оборонка смогла обратить «кустарное народное творчество» в качественные промышленные изделия.

«Танк остаётся основной ударной силой на поле боя. И одной динамической защиты мало. Танкам требуются разные средства противодействия БПЛА, ракетам ПТРК и артиллерийским обстрелам», — подчеркнул Хроленко.

На разных рубежах

 

Как показал опыт СВО, большое значение на театре военных действий имеет маскировка бронетехники. Так, с лета прошлого года НИИ стали запустил серийное производство защитного полотна «Накидка», обеспечивающего снижение заметности боевой техники.

По информации «Ростеха», «Накидка» защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, а её «деформирующее окрашивание обеспечивает и оптическую маскировку».

«Сегодня «Накидка» становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зоны ведения боевых действий», — отметили в госкорпорации.

  • Газотурбинный тнак Т-80 с допзащитой и маскировочным полотном в зоне СВО

Как пояснили в «Ростехе», полотно позволяет укрыть технику от обнаружения спутниковой или авиационной разведкой, которая наводит на наши машины ракетные комплексы и артиллерийские орудия.

По словам Александра Хроленко, спецоперация продемонстрировала важность и эффективность маскировочных мероприятий. Из-за развития средств разведки и распространения приборов ночного видения наземная техника нуждается в маскировке не только днём, но и ночью.

«На кадрах из зоны СВО можно заметить как технику укрывают ветками, маскировочными сетями и полотнами, которые мешают обнаружению тепловизорами противника и средствами его радиотехнической разведки. Конечно, танк трудно спрятать, когда он идёт в атаку, но в этом случае используется аэрозольная завеса, которая не позволяет навести на него ракеты», — рассказал эксперт.

Как полагает Хроленко, в настоящее время Минобороны РФ совместно с предприятиями ОПК формирует контур эшелонированной защиты для тяжёлой отечественной бронетехники, прежде всего танков.

«На дальних дистанциях, как и было положено ранее, танк или БМП защищает войсковая ПВО. Следующий рубеж обороны — комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT), маскировочные средства, противодроновые и противокумулятивные решётки, комплексы динамической и активной защиты», — пояснил аналитик.

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Сходной точки зрения придерживается и Сергей Суворов. Как считает эксперт, современное поле боя характеризуется обилием угроз для танка. Причём ни одно средство обороны не может гарантированно защитить его. В связи с этим эксперт считает, что в ближайшем будущем российские танки получат бортовые средства РЭБ и комплексы активной защиты (КАЗ), способные перехватывать вражеские снаряды.

На сегодняшний день известно, что российские танкисты начали применять систему борьбы с FPV-дронами под названием «Сания». Изделие было создано петербургской компанией 3MX. Как утверждает разработчик, оно способно обнаруживать вражеский беспилотник на дальности до 1,5 км и выводить его из строя на расстоянии в пределах 1 км.

Комплекс устанавливается на корму танка и обеспечивает всеракурсную защиту, образуя над ним своего рода защитный купол. Ещё одним достоинством «Сании» является полная автоматизация боевой работы.

«Практика СВО подсказывает, что нам не обойтись без малогабаритных средств РЭБ и КАЗ, которые ранее разрабатывались в нашей стране, но так и не появились на наших танках. Работы на этом поприще наверняка ведутся в закрытом режиме, но из открытых данных можно сделать вывод, что оба изделия востребованы и совместимы друг с другом», — резюмировал Суворов.

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