С рекордной дистанции: российские десантники уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет»

Десантники из Костромы на Артёмовском направлении уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» с рекордной дистанции 7,8 тыс. м, сообщили в Минобороны РФ. По словам разработчика, «Корнет» предназначен для уничтожения танков, легкобронированной техники, фортификационных сооружений, зависающих вертолётов и малогабаритных морских целей. При этом модернизированная версия комплекса способна вести огонь на расстоянии до 10 км. Данные ПТРК разрабатывались для уничтожения западной техники, и опыт СВО показал их высокую эффективность, подчёркивают эксперты.

Минобороны России сообщило об уничтожении БМП противника из ПТРК «Корнет» с рекордной дистанции 7,8 тыс. м. По данным МО РФ, две боевые машины пехоты противника были обнаружены разведчиками ивановских десантников на Артёмовском направлении в ДНР. Их координаты были оперативно переданы на пункт управления. Для уничтожения вражеской техники было принято решение задействовать расчёт ПТРК «Корнет» гвардейского Костромского артиллерийского полка ВДВ.

«Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7,8 тыс. м, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри», — сообщили в министерстве, добавив, что вторая БМП была позже поражена артиллерией.

Костромские десантники уничтожили БМП ВСУ из ПТРК «Корнет» на Артёмовском направлении с дистанции 7,8 тыс. м

Как рассказал заместитель командира противотанкового взвода с позывным Зевс, благодаря оснащению тепловизорами ПТРК «Корнет» могут вести огонь в любое время суток.

«У нас на пусковых установках теперь установлены тепловизоры, и, в зависимости от ракет, мы можем стрелять на дальность и до 10 км. С поступлением тепловизоров теперь работаем и днём и ночью. Не даём врагу ни передвигаться, ни ротироваться, ни эвакуироваться... Раньше я работал с другими противотанковыми комплексами, но этот комплекс превосходит их во всём. Это лучшее, что у меня было», — подчеркнул военный.

По словам Зевса, главной задачей его расчёта является ликвидация техники врага.

«Также мы уничтожаем скопления пехоты противника, его наблюдательные пункты, снайперские лёжки. Какие дадут цели, по тем и работаем», — говорит военнослужащий.

Что касается танков, то, по словам военнослужащего, чтобы не быть уничтоженными сразу, в основном танки ВСУ сейчас действуют с закрытых позиций.

«Они (танки ВСУ. — RT) дальше Часова Яра боятся выйти, потому что мы сразу их сжигаем на месте. В основном передвижение (осуществляется у ВСУ. — RT) на лёгкой технике... сразу всё это уничтожаем», — резюмировал Зевс.

«Наблюдать цель»

Как отмечает кандидат военных наук Сергей Суворов, поражение объекта с дистанции 7,8 км, о котором сообщило Минобороны РФ, — это достаточно высокий показатель для такого типа оружия.

«У основной массы противотанковых комплексов дальность стрельбы составляет от 3 до 5 км. Поэтому 7,8 км — это уже достаточно серьёзный показатель», — сказал эксперт в комментарии RT.

Заместитель командира противотанкового взвода с позывным Зевс

При этом полностью задействовать десятикилометровый потенциал ПТРК бывает трудно из-за особенностей местности, добавил аналитик.

«Рельеф не всегда позволяет увидеть цель на такой дальности. В данном случае, видимо, рельеф местности был подходящим, поэтому цель была обнаружена и поражена», — полагает Суворов.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин в комментарии RT отметил, что ограничения, которые создаёт рельеф, в определённых случаях можно обойти, разместив ПТРК на возвышенности.

«Снаряд может пролететь заявленное в характеристиках ПТРК расстояние, но при этом стрелок-оператор должен наблюдать цель. Если он её не видит, то точно направить боеприпас на объект противника у него не получится. Однако можно, к примеру, подняться на здание и стрелять с высоты», — сказал специалист.

Пробивают Leopard «с любой стороны»

Напомним, противотанковый ракетный комплекс «Корнет» — детище тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП) имени Шипунова, которое входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». По данным ТК «Звезда», за годы производства было выпущено порядка 50 тыс. таких ПТРК, часть из которых пошла на экспорт.

По данным разработчика, «Корнет» предназначен для поражения современных и перспективных танков, в том числе оснащённых динамической защитой, а также легкобронированных целей, фортификационных сооружений, зависающих вертолётов и малогабаритных морских целей.

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет»

РИА Новости

© Павел Лисицын

Базовая версия «Корнета» способна вести огонь на дальности от 100 м до 5,5 км днём и от 100 м до 4,5 км ночью. Существует также модернизированный вариант ПТРК под названием «Корнет-Д», который способен поражать объекты на расстоянии до 10 км.

В ходе СВО «Корнеты» успешно справляются не только с советской техникой ВСУ, но и с поставляемыми Киеву западными боевыми машинами. Так, в декабре прошлого года «Высокоточные комплексы» сообщили, что на счету этого ПТРК танки Leopard, Challenger и БМП Bradley.

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«Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» в своём классе по ключевым характеристикам является лучшим в мире... В ходе специальной военной операции ПТРК «Корнет» была поражена западная бронетехника, в том числе основные боевые танки: Leopard, Challenger, БМП Bradley и другие боевые бронированные машины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале холдинга.

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости в декабре прошлого года подчеркнул, что российские ПТРК «Корнет» и «Хризантема» способны прошивать броню немецких танков Leopard при атаке с любой стороны.

«Горят они (западные танки. — RT) очень хорошо. Наши ПТРК «Корнет» или «Хризантема» пробивают тот же Leopard с любой стороны... Кстати, мы видим также примеры, когда западные танки в зоне СВО оснащаются дополнительной динамической защитой советского производства. Это тоже о чём-то говорит», — сказал он.

«Высокоточные комплексы» отмечают, что за последние годы «Корнет» значительно улучшил свои характеристики.

«Выросла дальность его действия. За счёт тандемной боевой части боеприпасов и новых режимов стрельбы «Корнет» научился преодолевать комплексы противодействия, динамическую защиту и броню под ней толщиной до 1,3 тыс. мм», — сообщила пресс-служба предприятия.

В компании добавили, что развитие «Корнета» продолжается. В частности, «ведутся работы по повышению удобства управления огнём». Так, в августе прошлого года стало известно о создании специалистами КБП системы дистанционного управления «Корнетами», которая позволит сохранить жизни операторов ПТРК в случае ответного огня противника. Опытные образцы новой системы уже проходят испытания.

«Уничтожать западную бронетехнику»

Стоит отметить, что эффективность «Корнетов» отмечают и зарубежные СМИ. Так, журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для китайской газеты Sohu заявил, что ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским противотанковым комплексом.

«Он очень мощно оснащён для уничтожения бронетехники. Очевидно, даже в современном мире вряд ли хоть один боевой танк захочет столкнуться с «Корнетом», — сказал он.

Обозреватель британского новостного сайта UnHerd Эдвард Луттвак в своей статье констатировал, что немецкие Leopard на Украине «легко стали жертвами российских охотников за танками, вооружённых ракетами «Корнет».

Американский портал Military Watch в материале о применении «Корнетов» в ходе СВО пишет, что этот ПТРК «уничтожил больше современных танков, чем любой другой подобный комплекс». Кроме того, напомнили в Military Watch, российские ПТРК ранее применялись иракцами в ходе вторжения США в Ирак в 2003 году и ещё тогда «показали высокую эффективность против американских танков Abrams и БМП Bradley».

В свою очередь, главный редактор Special Operations Forces Report Гай Маккардл в интервью американскому журналу Newsweek охарактеризовал «Корнеты» как «приблизительные аналоги» американских Javelin, но с «превосходящей более чем вдвое дальностью действительного огня, что позволяет вести огонь по противнику с большей дистанции».

По словам Сергея Суворова, в эффективности ПТРК «Корнет» против западной техники нет ничего удивительного, поскольку он и создавался для её уничтожения.

«Российские ПТРК разрабатывались и разрабатываются как раз для того, чтобы поражать западную технику. И опыт СВО показал их полную эффективность. Они способны уничтожать все образцы западной техники, которые сейчас существуют», — указал аналитик.

В свою очередь, Виктор Литовкин напомнил, что, помимо «Корнета», высокую результативность в ходе СВО демонстрируют и другие отечественные ПТРК.

«Корнету» всё равно, какую технику поражать. Он очень эффективен. При этом хорошие результаты показывают и другие российские ПТРК, в том числе «Хризантема» и «Фагот». У нас достаточно много таких систем, которые могут уничтожать западную бронетехнику, несмотря на толщину её брони», — резюмировал аналитик.