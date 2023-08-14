UnHerd: немецкие Leopard стали жертвами российских охотников за танками

Российские противотанковые комплексы «Корнет» стали убийцами поставленных ВСУ немецких танков Leopard, заявил обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.

«Леопарды» легко стали жертвами российских охотников за танками, вооружённых ракетами «Корнет», — пишет Луттвак.

По его словам, «Корнет» значительно проще, универсальнее и дешевле, чем американский ПТРК Javelin.

Он отметил, что двойная боеголовка российского комплекса пробивает реактивную броню.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.