UnHerd: немецкие Leopard стали жертвами российских охотников за танками
- AP
- © Andriy Andriyenko
«Леопарды» легко стали жертвами российских охотников за танками, вооружённых ракетами «Корнет», — пишет Луттвак.
По его словам, «Корнет» значительно проще, универсальнее и дешевле, чем американский ПТРК Javelin.
Он отметил, что двойная боеголовка российского комплекса пробивает реактивную броню.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.