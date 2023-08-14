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UnHerd: немецкие Leopard стали жертвами российских охотников за танками

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Российские противотанковые комплексы «Корнет» стали убийцами поставленных ВСУ немецких танков Leopard, заявил обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак.
UnHerd: немецкие Leopard стали жертвами российских охотников за танками
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«Леопарды» легко стали жертвами российских охотников за танками, вооружённых ракетами «Корнет», — пишет Луттвак.

По его словам, «Корнет» значительно проще, универсальнее и дешевле, чем американский ПТРК Javelin.

Он отметил, что двойная боеголовка российского комплекса пробивает реактивную броню.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.

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