Командующий: танки Leopard не дошли до ЛБС в зоне группировки ВС России «Центр»
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Министр обороны России Сергей Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard.
Командующий ответил, что немецкие машины ещё не дошли до линии боевого соприкосновения.
«Нет ещё, не везёт нам», — цитирует ТАСС Мордвичева.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.