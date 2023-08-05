Командующий: танки Leopard не дошли до ЛБС в зоне группировки ВС России «Центр»

Танки Leopard ещё не добрались до линии соприкосновения в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», сообщил командующий группировкой Андрей Мордвичев.

Министр обороны России Сергей Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard.

Командующий ответил, что немецкие машины ещё не дошли до линии боевого соприкосновения.

«Нет ещё, не везёт нам», — цитирует ТАСС Мордвичева.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.