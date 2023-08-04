Командир уничтожившего восемь бронемашин ВСУ танка подтвердил, что Leopard хорошо горят

Командир танка, уничтожившего восемь бронемашин ВСУ, с позывным Ласка подтвердил в беседе с RT, что танки Leopard германского производства хорошо горят.

«Я как-то смотрел передачу, Владимир Владимирович говорил, что «Леопарды» горят хорошо. Вот я сейчас подтверждаю это, они хорошо горят. У них просто башни поотлетали и всё», — заявил военный.

Он также рассказал подробности неравного боя против ВСУ.

«У меня связь в машине, только внутри машины. Мы работали на свой страх и риск, решения все принимал я. Что я видел — мы уничтожали. Задача была уничтожить — мы уничтожали», — отметил командир.

Кроме того, он заявил, что иногда в ходе боя внутри танка дело доходит до ругани, но решения приходится принимать моментально.

Ранее в сети появилось видео, на котором российский танк остановил целую бронетанковую роту Украины на технике НАТО, в составе которой были восемь украинских бронемашин, впереди колонны — два танка, за ними — шесть американских БТР.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, атаковавший бронегруппы ВСУ.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Вооружённым силам Украины истребителей F-16 они будут гореть так же, как и танки Leopard.