Newsweek: российские охотники за танками смогут поражать западную технику «Корнетами»
- РИА Новости
По его мнению, российские противотанковые подразделения могут «использовать снаряды с обеднённым ураном», а также использовать «Корнеты», дальность которых превышает показатели американских аналогов.
Он напомнил, что западные танки оснащены динамической защитой, но они не являются «неубиваемыми» для российских средств поражения.
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор также выразил мнение, что в случае наступления украинские танки будут уничтожены с помощью «Корнета».
В марте стало известно, что российский боевой робот «Маркер» получил в качестве вооружения комплекс «Корнет», управляемая ракета которого способна пробить более 1 м брони.