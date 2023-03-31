Боевой робот «Маркер» запустят в серию с ПТРК «Корнет» в качестве основного вооружения

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Российский боевой робот «Маркер» получил в качестве вооружения противотанковый комплекс «Корнет», управляемая ракета которого способна пробить более одного метра брони.
Боевой робот «Маркер» запустят в серию с ПТРК «Корнет» в качестве основного вооружения
  • © НПО "Андроидная техника"

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, с этим вооружением робота планируется оперативно запустить в серию для последующего применения в специальной военной операции.

Отмечается, что «Корнет» способен пробить более одного метра гомогенной брони. Он будет полезен в борьбе с бронетехникой противника и другими объектами.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости добиваться эффективности боеприпасов за счёт новых разработок.

Политик указал на высокий рост расходов боеприпасов на фоне проведения специальной военной операции.

Он подчеркнул, что в таких условиях задачей военной промышленности является обеспечение Вооружённых сил России без сбоев.

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