Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что российские ПТРК «Корнет» уничтожат танки ВСУ

В случае наступления украинские танки будут уничтожены с помощью российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — «Корнет», — сказал он в ходе выступления на своём канале в YouTube.

Макгрегор добавил, что дальность стрельбы такого комплекса превышает 5 км.

«Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нём. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — сказал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что российские военные уничтожили с помощью «Корнета» украинский БТР на Донецком направлении.

В марте стало известно, что российский боевой робот «Маркер» получил в качестве вооружения комплекс «Корнет», управляемая ракета которого способна пробить более одного метра брони.