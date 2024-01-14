Полевой «антибиотик»: как комплексы разведки «Пенициллин» повышают эффективность российской артиллерии

Минобороны РФ рассказало о применении в зоне СВО комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин». Эти системы предназначены для определения местоположения артиллерийских орудий, миномётов, РСЗО, пусковых установок зенитных и тактических ракет противника. «Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы выстрелов и разрывов снарядов, после чего передаёт рассчитанные координаты артиллеристам для нанесения ответного удара. По словам аналитиков, такие комплексы позволяют значительно повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

В пресс-службе Минобороны РФ рассказали о применении звукометрических комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции. Как уточнили в ведомстве, такие системы используются на особо активных участках фронта, в частности на Купянском направлении СВО.

Их применение позволяет вскрывать позиции артиллерии ВСУ и корректировать огонь. «Артиллерийские разведчики засекли действия противника на глубину фронта по радиусу около 25 км с одновременной корректировкой боевой работы своих орудий», — сообщили в МО, описывая один из эпизодов применения комплекса.

На фронте установки «Пенициллин» используются для ведения контрбатарейной борьбы — они позволяют выявлять огневые позиции противника для нанесения по ним ответного удара.

На приём и обработку данных с последующей выдачей информации «Пенициллину» требуется минимальное количество времени, что повышает эффективность работы российской артиллерии, говорят военные.

«Комплекс даёт точные координаты. После чего эти координаты передаются на командный пункт. Из командного пункта принимаются решения для уничтожения противника или дальнейшей разведки», — рассказал командир комплекса «Пенициллин» с позывным Войко.

Артиллерийские разведчики группировки войск «Запад» с использованием комплекса «Пенициллин» вскрыли позиции артиллерии

Для повышения живучести расчёт «Пенициллина» ежедневно скрытно меняет местоположение комплекса, отмечают в МО.

«Стараемся обязательно делать так, чтобы противник нас не обнаружил никаким образом, всё для этого делаем: маскируем, всё убираем, всё прячем. Стараемся по максимуму выложиться», — добавил Войко.

Тепловая и звуковая разведка

Напомним, комплекс 1Б75 «Пенициллин» был разработан специалистами НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника»). Он позволяет фиксировать акустические и тепловые сигналы выстрелов артиллерии и миномётов, а также обнаруживать позиции реактивных систем залпового огня, зенитных и тактических ракет. Госиспытания этой системы завершились в 2018 году, а поставки в войска начались в декабре 2020-го.

Комплекс состоит из двух машин на шасси КамАЗ с оборудованием для звукометрической и звукотепловой разведки. Причём, как отмечали в «Ростехе», в состав системы «Пенициллин» может входить до шести единиц техники.

«Комплекс установлен на автомобильной базе, на которой размещена складывающаяся мачта со специальным оборудованием. При развёртывании системы она довольно высоко поднимается», — пояснил в комментарии RT обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

Огонь из 152-мм гаубицы Д-20 по позициям ВСУ в Запорожской области

РИА Новости

© Павел Лисицын

Боевая работа звукометрического комплекса заключается в анализе звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и миномётных орудий, которые находятся на значительном удалении от аппаратной. По данным МО, комплекс обладает высокочувствительными звукоулавливающими устройствами, которые позволяют засечь артиллерийский выстрел на расстоянии до 50 км.

При этом «Пенициллин» фиксирует не только акустические, но и тепловые сигналы выстрелов артиллерии и разрывов снарядов.

«Работают тепловизионные камеры. В отличие от старых систем, это уже комплекс не радиолокационной, а тепловой и звуковой артиллерийской разведки», — подчеркнул Баранец.

Полученные в ходе разведки данные наносятся на электронную карту. После этого в дело вступает сопряжённый с «Пенициллином» комплекс управления огнём артиллерии «Планшет-А», созданный ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы»). Эта система производит необходимые расчёты для стрельбы и передаёт информацию командирам орудий для последующего подавления артиллерии противника. По данным «Росэлектроники», среднее время определения координат цели и цикла управления — не более минуты.

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Стоит отметить, что «Планшет-А» может управлять стрельбой практически всех стоящих на вооружении ВС РФ артиллерийских систем. Также изделие адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа.

«Планшет-А» обеспечивает оперативное управление и ведение контрбатарейной борьбы, сводит к минимуму время от получения целеуказания до поражения объекта», — приводит пресс-служба холдинга слова гендиректора АО «ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова.

Эффективность работы «Пенициллина» даже в плохих погодных условиях позволяет в разы повысить точность корректировки боевой работы артиллерии, отмечается в материалах МО РФ.

При этом сам «Пенициллин» невозможно засечь радиотехнической аппаратурой, так как, по данным еженедельника «Звезда», в отличие от стоящих на вооружении ВСУ американских радиолокационных станций AN/TPQ-36, он не использует в работе радиоволны. Кроме того, комплекс невозможно подавить системами радиоэлектронной борьбы.

«Моментально отвечать огнём»

По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, увеличение мобильности артиллерийских систем делает крайне необходимым наличие в ВС РФ таких комплексов, как «Пенициллин».

«Системы артиллерийской разведки — это один из наиболее важных элементов технической разведки на поле боя. Современная артиллерия стала очень мобильной, установки быстро меняют позиции, поэтому в контрбатарейной борьбе счёт идёт на секунды. В этих условиях военным нужны системы, которые позволяют мгновенно определять координаты артустановок противника», — сказал Клинцевич в разговоре с RT.

Огонь по позициям ВСУ с применением 152-мм гаубиц «Мста-Б» на Краснолиманском направлении

РИА Новости

© Станислав Красильников

Он добавил, что характеристики «Пенициллина» позволяют ему эффективно справляться с этой задачей.

«Аппаратура «Пенициллина» может в автоматическом режиме вычислять координаты противника и передавать их артиллеристам», — сказал специалист.

В свою очередь, Виктор Баранец обратил внимание на большую дальность обнаружения «Пенициллина».

«50 км — очень высокий показатель. Запад накачал ВСУ дальнобойными артиллерийскими системами, которые как раз бьют на расстояние до 40—50 км. Радиолокационные станции старого типа могли засекать выстрелы противника примерно на дальности 20—25 км. Так что «Пенициллин» увеличивает наши возможности вдвое, позволяя засекать орудия противника и моментально отвечать огнём. Это помогает уберечь людей и технику от ударов врага», — пояснил Баранец.

По словам гендиректора НИИ «Вектор» Сергея Скорых, своевременное обнаружение противника и оперативная передача данных для огневого поражения целей — залог достижения огневого превосходства.

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«Использование сопряжённых систем разведки и управления артиллерийским подразделением в режиме реального времени существенно повышает возможности артиллерийских подразделений», — заявил он.

Опрошенные RT аналитики разделяют эту точку зрения. По их мнению, комплексы артиллерийской разведки значительно повышают эффективность ведения контрбатарейной борьбы в зоне СВО.

«Конечно, сейчас мы для разведки используем и другие методы. Например, беспилотные летательные аппараты в оптическом диапазоне обнаруживают орудия, в том числе ещё до того, как они начинают вести огонь. Тем не менее такие комплексы, как «Пенициллин», очень важны, поскольку они позволяют ускорить процесс разведки и оперативно подавить силы ВСУ», — резюмировал Андрей Клинцевич.