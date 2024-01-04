Радиоэлектронный «Лесочек»: как комплексы РЭБ обеспечивают защиту российских военных от дронов противника

Российские десантники в ходе СВО широко используют для защиты от беспилотников противника комплексы радиоэлектронной борьбы «Лесочек», сообщили в Минобороны РФ. Эта установка была разработана специалистами концерна «Созвездие». Помимо дронов, «Лесочек» также обеспечивает защиту от радиоуправляемых минно-взрывных устройств, установленных на пути следования военных колонн. Комплекс отличается небольшими габаритами и может размещаться как на бронетехнике, так и в рюкзаке. Наряду с «Лесочком» в России выпускается широкая линейка средств РЭБ и антидроновых ружей. По словам аналитиков, отечественные системы радиоэлектронной борьбы занимают лидирующие позиции в мире.

Российские подразделения ВДВ в рамках СВО используют для защиты от беспилотников противника комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек», сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе проведения специальной военной операции для защиты от квадрокоптеров и FPV-дронов подразделения воздушно-десантных войск широко применяют средства радиоэлектронной борьбы «Лесочек», — рассказали в ведомстве.

Этот комплекс позволяет значительно повысить защиту автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств как на марше, так и в местах стоянки, добавили в министерстве.

«Любой квадрокоптер или FPV-дрон, попавший в радиус действия комплекса, теряет управление и связь с оператором, что в конечном итоге приводит к его падению», — пояснили в МО.

«Ещё мощнее и мобильнее»

Комплексы РЭБ «Лесочек» были разработаны специалистами воронежского концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

Российские десантники начали получать эти установки в 2013 году. В материалах МО РФ тогда говорилось, что данные системы существенно превосходят ранее выпускавшиеся изделия за счёт существенного расширения рабочего диапазона частот и применения новых способов формирования помех.

Ещё до начала специальной военной операции Минобороны РФ регулярно информировало о тренировках специалистов РЭБ по защите бронетехники с помощью комплексов «Лесочек».

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РИА Новости

© Сергей Аверин

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции в декабре 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что «Лесочек» сейчас устанавливается «практически на все бронемашины... насколько это возможно, конечно».

«Будем наращивать, разумеется», — подчеркнул глава государства.

Установки «Лесочек» отличаются мобильностью и небольшими габаритами: их можно размещать как на бронетехнике, так и в рюкзаке или кейсе.

Как отмечают аналитики, в открытом доступе информации о характеристиках «Лесочка» нет. Однако, судя по компактности этого комплекса, он может использоваться для подавления БПЛА на небольших расстояниях.

«При малой мощности такие системы работают в радиусе примерно 500 м. Для определённого рода задач это хороший вариант. Если же надо подавить БПЛА на более дальних подступах, то тогда в дело вступают более мощные средства РЭБ, работающие на больших дистанциях», — пояснил в разговоре с RT директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов.

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По данным «Ростеха», «Лесочек» подавляет каналы радиоуправления взрывными устройствами с помощью специальных шумовых сигналов. К числу достоинств изделия относятся сокращённое количество антенн и возможность управления от внешних устройств.

Помимо дронов, детище концерна «Созвездие» может обеспечивать защиту и от подрыва радиоуправляемых фугасов, которые закладываются противником на пути следования колонн бронетехники. Как поясняют военные, это достигается, в частности, за счёт повышенной мощности постановки помех «Лесочка».

В конце 2023 года в «Росэлектронике» сообщили, что специалисты «Созвездия» сейчас работают над модернизацией «Лесочка», после чего комплексы станут «ещё мощнее и мобильнее».

«Эффективное противодействие»

Стоит отметить, что для нейтрализации дронов противника в России создан ряд компактных установок РЭБ. Так, «Созвездие» наряду с «Лесочком» выпускает комплексы РЭБ под названием «Силок» и «Солярис-Н».

«Силок» в автоматическом режиме находит БПЛА, определяет их координаты, а затем выводит из строя каналы управления, телеметрии и связи, в результате чего дроны оказываются непригодными к использованию. По имеющимся данным, дальность действия установки составляет 4 км. В свою очередь, «Солярис-Н» обеспечивает защиту от дронов на площади до 80 кв. км.

Инженеры концерна «Автоматика» разработали установку «Купол-ПРО». Этот комплекс воздействует на каналы навигации, управления и передачи информации БПЛА, мешая нормальному функционированию дрона.

«При включении мгновенно создаётся «непроницаемая» для БЛА защитная полусфера радиусом не менее 2 км одновременно в десяти частотных диапазонах, чем обеспечивается эффективное противодействие нарушителю вне зависимости от количества и направлений налёта БЛА», — сообщается на сайте «Автоматики».

Специалисты НИИ «Вектор» предлагают заказчикам устройство «Серп-ВС», предназначенное для подавления каналов управления беспилотника и нарушения работы бортового приёмника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем.

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«В результате работы системы «Серп-ВС» оператор БПЛА теряет возможность управлять полётом, а сам БПЛА не получает информации о своём положении в пространстве и не может выполнять полётное задание автономно», — рассказали в «Векторе».

Дальность действия установки достигает 3 км. Она способна подавлять сигналы GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, GSM 900 и Wi-Fi.

Помимо этого, для нейтрализации беспилотников противника в российской армии применяется широкая линейка антидроновых ружей.

Подобные системы внешне напоминают огнестрельное оружие, и военнослужащие носят их как автомат. Однако борьбу с дронами такие устройства ведут без физического воздействия, блокируя каналы связи Wi-Fi, Bluetooth, а также сигналы спутниковых систем. Разработкой таких комплексов в России занимаются компании «Автоматика», Zala Aero Group, «Лаборатория ППШ», НПО «Кайсант» и ряд других предприятий.

«Одни из наиболее передовых»

Как отмечают аналитики, все системы РЭБ функционируют по схожему принципу работы.

«Комплексы РЭБ устанавливают помехи на каналах управления беспилотным комплексом и на каналах глобальных навигационных спутниковых систем. В результате оператор дрона теряет возможность управлять им. В дополнение к этому БПЛА не может ориентироваться в пространстве из-за отсутствия спутниковой навигации», — пояснил в комментарии RT руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Военнослужащий с противодроновым ружьём

РИА Новости

© Станислав Красильников

По его словам, Россия в ходе СВО приобрела уникальный опыт борьбы с дронами, что позволяет ей создавать эффективные системы РЭБ.

«Российские комплексы по борьбе с беспилотниками — одни из наиболее передовых. К нам в учебный центр приезжают на стажировку специалисты из разных стран, потому что только Россия имеет опыт отражения множественных атак беспилотников, в том числе на объекты критической и гражданской инфраструктуры. Так что наши комплексы, технологии, тактика и опыт в этой сфере сейчас являются самыми продвинутыми в мире», — сказал Кондратьев.

Аналогичного мнения придерживается Вячеслав Пшихопов. Он напомнил, что отечественные разработчики систем РЭБ часто оставляли конкурентов позади.

«Средства радиоэлектронной борьбы в России всегда отличались передовыми характеристиками. И мы по-прежнему лидируем в этой области. Это признано техническими и военными экспертами», — резюмировал специалист.