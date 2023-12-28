Удар от первого лица: как в России развивается производство FPV-дронов

Партия FPV-дронов «Гортензия 10» с увеличенной полезной нагрузкой доставлена в зону специальной военной операции, сообщили разработчики. Этот БПЛА предназначен для поражения живой силы противника, укрытий и бронированной техники. Он способен поднять до 5 кг нагрузки и поразить цель на расстоянии до 6 км. Помимо «Гортензии» российские войска сейчас применяют несколько типов подобных дронов: «Овод», «Упырь», «Бумеранг», «Велес» и другие. По словам аналитиков, преимущества таких беспилотников заключаются в их скорости, манёвренности и способности поражать движущиеся цели.

Первая партия FPV-дронов «Гортензия 10» с увеличенной полезной нагрузкой доставлена в зону специальной военной операции, сообщили ТАСС разработчики БПЛА.

«Современная модификация дронов, оборудованных тепловизором, позволит нашим военнослужащим вести боевые действия в ночное время», — рассказали представители санкт-петербургского КБ «Гортензия».

По информации производителя, разработка боевого беспилотника «Гортензия» была завершена в ноябре 2022 года. На сегодняшний день линейка дронов состоит из двух моделей: «Гортензия 7» (рама семь дюймов или около 18 см) и «Гортензия 10» (рама десять дюймов или 25,4 см). «Гортензию 10» сейчас оснастили ещё и тепловизором. В общей сложности в зону СВО было поставлено более 3 тыс. различных модификаций этих беспилотников.

БПЛА «Гортензия» предназначен для поражения живой силы противника, укрытий, блиндажей, а также легкобронированной и бронированной техники. Помимо этого, дрон можно применять для разведывательных задач в тёмное и светлое время суток, производить дистанционное минирование и бомбометание с высокой точностью, отмечают в КБ.

Грузоподъёмность семидюймовой версии составляет 2 кг при эффективном радиусе поражения 6 км. Полётное время с полезной нагрузкой составляет 6—8 минут, без неё — 25—30 минут.

«Гортензия 10» способна поднять до 5 кг нагрузки. Дальность действия дрона с полной нагрузкой составляет 6 км, время работы — 6,5 минут. При снижении нагрузки до 4 кг время работы дрона увеличивается до 7,5 минут, а предельное расстояние — до 8 км. Без груза десятидюймовая «Гортензия» может работать в течение 35 минут.

От «Упыря» до «Овода»

Напомним, для управления FPV-дронами (от английского first person view, «вид от первого лица») оператор использует VR-очки (virtual reality, «виртуальная реальность») и телевизионный канал. Это даёт максимальный уровень контроля за аппаратом и обеспечивает высокую точность поражения.

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«FPV позволяет оператору видеть то, что видит телевизионная камера, размещённая на дроне. Военный видит всё через очки и наводит дрон на цель. Как и обычные БПЛА, FPV-дроны требуют наличия канала связи. В этом смысле они так же уязвимы перед системами РЭБ», — пояснил в разговоре с RT директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов.

«Гортензия» — не единственный FPV-дрон, который производится в России и используется в зоне СВО. Так, хабаровское предприятие «Аэро-ХИТ» выпускает несколько модификаций FPV-дрона «Велес». По состоянию на начало ноября компания собирала до 300 аппаратов в месяц и рассматривала возможность увеличения объёмов выпуска до 1 тыс. единиц.

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации активно задействуют FPV-дроны «Упырь». Руководитель проекта Владимир Ткачук в интервью RT назвал этот беспилотник «народным» дроном, поскольку он был разработан без привлечения государственных денег и частных инвестиций. По его словам, средства на создание БПЛА собирали подписчики Telegram-каналов «Повёрнутые на Z Войне», «Старше Эдды», а также военкоров Александра Коца и Евгения Поддубного.

«В проект вложились люди, которые осознавали необходимость пополнения фронтовых подразделений подобными барражирующими боеприпасами. Также «Упырь» стал «народным» из-за скромной стоимости и высоких боевых возможностей. Например, стоимость литого пластикового корпуса составляет всего лишь 200 рублей, а общая стоимость дрона — около 50 тыс. рублей», — рассказал Ткачук.

По его словам, в начале 2024 года российские военные получат усовершенствованные образцы «Упыря».

Партия FPV-дронов «Упырь»

© Владимир Ткачук

Ещё одна похожая разработка — FPV-дрон «Овод». Он также успешно применяется ВС РФ в зоне СВО. Руководитель проектной группы, занимающейся выпуском «Оводов», Андрей Иванов сообщил в августе РИА Новостям, что на тот момент объём выпуска этих БПЛА достигал 5 тыс. единиц в месяц.

«Нет никакой сложности увеличить или расширить производство до десяти и больше тысяч единиц в месяц», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, российские операторы беспилотников начали применять на фронте FPV-дроны ВТ-40 («Владлен Татарский») с установленными на них камерами ночного видения. Эти БПЛА способны наносить точные удары по целям в тёмное время суток.

В марте 2023 года Минобороны РФ сообщило об использовании на передовой FPV-дрона «Бумеранг». Как пояснили тогда в ведомстве, конструктивно он похож на спортивный БПЛА, на котором установлена специальная ёмкость, заполненная поражающими элементами, начинённая пластитом и снаряжённая взрывателем.

Разработкой подобных систем занимается и петербургское КБ «Око». Компания наладила выпуск FPV-дрона «Привет-82», способного нести полезную нагрузку весом до 5,5 кг. В отличие от «Гортензии» и других коптеров-камикадзе, «Привет-82» — дрон самолётного типа. Кроме того, КБ выпускает более тяжёлую модификацию «Привет-120», которая может нести до 20 кг взрывчатки, и работает над созданием разведывательного БПЛА «Привет-мини».

«Реагируют на потребности фронта»

По словам аналитиков, одним из главных достоинств FPV-дронов является их возможность наносить удары по движущимся целям.

«Эти дроны могут двигаться на больших скоростях, маневрировать. Танку или боевой машине сложно защититься от них. Дальность действия этих БПЛА сейчас возрастает. У них появились возможности гибернации — они могут подлететь близко к противнику, сесть на крышу здания и перевести работу двигателей в энергосберегающий режим, а затем в нужный момент взлететь и через секунду уничтожить цель», — сказал в комментарии RT военный эксперт Андрей Клинцевич.

При этом аналитик добавил, что подобные дроны сегодня представляют серьёзную угрозу на поле боя для обеих сторон.

«Это очень серьёзная проблема. И мы, и противник активно вкладываем средства в производство таких систем. Но разработчиков подобных устройств в России сейчас достаточно много и постоянно появляются новые. И чем больше таких устройств будет на фронте, тем быстрее будет приближаться наша победа», — подчеркнул Клинцевич.

Вместе с тем специалисты полагают, что сейчас нет необходимости переводить производство FPV-дронов на крупные промышленные предприятия. Эксперты отмечают, что в этой сфере небольшие компании имеют свои преимущества.

«В области производства FPV-дронов должно быть всё так, как развивается сейчас, потому что малые предприятия или частные предприниматели, выпускающие эти дроны, более оперативны и быстрее реагируют на потребности фронта. При этом речь не идёт о кустарном производстве. Волонтёры, которые надлежащим образом организуют производство БПЛА, становятся индивидуальными предпринимателями и достойными участниками рынка, взявшими на себя благородную задачу помощи нашим бойцам», — резюмировал Вячеслав Пшихопов.