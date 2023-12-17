«Прорвать тактический контур»: разработчик — об особенностях «народного» FPV-дрона «Упырь»

В начале 2024 года подразделения ВС РФ в зоне СВО получат партию усовершенствованной версии FPV-дрона «Упырь», рассказал в интервью RT руководитель проекта создания этого БПЛА Владимир Ткачук. По его словам, улучшенная модификация ударного беспилотника работает на новых частотах и имеет повышенную грузоподъёмность. В настоящее время семейство «Упырь» применяется почти на всех направлениях СВО, уничтожая танки, пехоту в укрытиях и плавсредства ВСУ на Днепре.

— В зоне СВО FPV-дрон «Упырь» снискал славу народного. Как был создан этот ударный беспилотник и чья это заслуга?

— Меня можно назвать основателем проекта «Упырь». До специальной военной операции я занимался бизнесом в Екатеринбурге. Не хотел бы раскрывать сферу своей прежней деятельности, но она имела отношение к инженерному ремеслу.

Осенью прошлого года ко мне обратились мои друзья, воюющие в зоне СВО, с предложением создать FPV-дрон. Я знал, что таких БПЛА на фронте всегда не хватает. При этом советских ручных противотанковых гранат, таких как ПГ-7ВЛ, РКГ-3М, в армии в достатке. Отсюда возникла идея сделать под данные боеприпасы беспилотный воздушный носитель.

Я стал искать финансирование и производственную площадку для запуска проекта. С деньгами нам помогли подписчики Telegram-каналов «Повёрнутые на Z Войне», «Старше Эдды», военкоров Александра Коца и Евгения Поддубного, за что мы им крайне благодарны. Когда всё получилось, я собрал команду инженеров. Первый дрон был изготовлен в начале 2023 года. Мы сразу начали испытания и доработали БПЛА по их итогам. Поставки на фронт были налажены благодаря волонтёрам.

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С весны «Упырь» успешно применяется на фронте, уничтожая пехоту в укрытиях, бронетехнику, включая танки. Этим летом он уничтожил плавсредства ВСУ на Днепре в районе Антоновского моста. Насколько мне известно, за этот подвиг расчёт «Упыря» представили к государственной награде.

Сейчас наши FPV-дроны используются на донецком направлении, в районе Сватово-Кременной, в Херсонской области, в Запорожье — почти на всех направлениях СВО.

В создании «Упыря» в основном участвовали ребята, которые в прошлом занимались спортивным FPV-пилотированием. Полный состав и информацию о нашей команде я стараюсь не разглашать в целях безопасности, но могу сказать, что над «Упырём» работают IT-специалисты, инженеры и представители других профессий.

Статус «народного» я объясняю тем, что «Упырь» был сделан и начал производиться без копейки государственных денег и частных инвестиций. В проект вложились люди, которые осознавали необходимость пополнения фронтовых подразделений подобными барражирующими боеприпасами.

Также «Упырь» стал народным из-за скромной стоимости и высоких боевых возможностей. Например, стоимость литого пластикового корпуса составляет всего лишь 200 рублей, а общая стоимость дрона — около 50 тыс. рублей.

Партия FPV-дрона «Упырь» для ВС РФ

© Владимир Ткачук

— Почему дрон решили назвать «Упырём»?

— Такое название почти сразу родилось в моей голове. Я не люблю пафосные названия, но понял, что такое точно запомнится. Кроме того, «Упырь» как-то невольно ассоциируется с нашим народным эпосом, русскими народными сказками. Скорее всего, мы продолжим брать наименования из такой тематики для последующих разработок.

— Были ли какие-то серьёзные трудности в проектировании дрона и создании программного обеспечения для него?

— Самая сложная и уже решённая задача — это баланс между скоростью, массой полезной нагрузки и манёвренностью. Также команда «Упыря» смогла обеспечить прохождение систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT) противника и бесперебойную связь со станцией ретрансляции. Со всем справились, но продолжаем улучшаться — всегда есть над чем работать.

— В чём конструктивные особенности «Упыря»? Какими возможностями он обладает?

— «Упырь» — это дрон-камикадзе коптерного типа. Он способен нести снаряды от РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные заряды, которые изготавливают сами бойцы на линии боевого соприкосновения. Дрон уверенно поднимает в воздух до 2 кг полезной нагрузки, что вполне достаточно для выполнения боевых задач, а его аэродинамическая схема позволяет хорошо маневрировать.

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«Упырь» имеет ряд конструктивных особенностей и отличается от других FPV-дронов некоторыми решениями в настройке программного обеспечения, которые значительно осложняют его перехват средствами радиоэлектронной борьбы противника. Не буду раскрывать всех секретов, но могу сообщить, что защите от РЭБ помогают видеопередатчик и видеоприёмник, которые мы сами собираем.

«Упырь» прославился на фронте способностью прорывать так называемый тактический контур и наносить удары на расстоянии до 12 км в глубину обороны противника. При этом аппарат действует во время осадков, хорошо маневрирует в сложной лесистой местности и в условиях перепада высот.

После того, как мы улучшили светочувствительность камеры, «Упырь» получил возможность работать в сумерках. Конечно, на дрон можно установить и тепловизионную камеру и тогда его можно будет полноценно применять ночью, но в таком случае себестоимость производства будет совершенно другой.

Используя большое количество дронов, опытные пилоты могут фактически изолировать определённый квадрат — воспрепятствовать таким образом ротации личного состава противника и подвозу боекомплекта. Нашей безусловной гордостью является тот факт, что после того, как начинает работать «Упырь», интенсивность применения транспорта и бронетехники украинских боевиков значительно снижается.

Беспилотник способен наносить существенный урон опорным пунктам врага, залетая непосредственно в блиндажи и окопы. В этом смысле «Упырь» может работать эффективнее классической ствольной артиллерии. Таким образом наши войска экономят боеприпасы, особенно управляемые, которые значительно дороже не только обычных снарядов, но и наших дронов.

Боеприпас для FPV-дрона «Упырь»

© Владимир Ткачук

Однако в работе с «Упырём», как и с другими FPV-дронами, требуются определённые способности и навыки. Как минимум, у пилота должен быть хороший вестибулярный аппарат, поскольку при управлении дроном крейсерская скорость сближения аппарата с противником может достигать 100 км/ч. В такие моменты пилот испытывает большие нагрузки. Поэтому далеко не каждый человек способен освоить управление «Упырём». Благо, насколько по крайней мере я могу судить, в нашей армии много толковых бойцов, которые совершенствуют свои навыки и обучают новичков. И количество таких людей постоянно растёт, что не может не радовать.

— Как устроена работа расчёта «Упыря» и как решается проблема обеспечения ретрансляции сигнала?

— Расчёт «Упыря» состоит из оператора в специальных очках и помощника оператора, который, по сути, выполняет функцию штурмана и отвечает за работу станции ретрансляции. У помощника есть экран, где он видит то же самое, что и пилот, и может осуществлять корректировку движения дрона. Кроме того, на точку запуска расчёт «Упыря» обязательно выводит группа прикрытия — она обеспечивает защиту от диверсантов противника.

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Ударный дрон летит в сопровождении воздушного ретранслятора — беспилотника с малогабаритными антеннами. Мы назвали его «Удлинителем». Практика использования в СВО доказала, что «удлинитель» помогает обеспечить стабильный сигнал управления и достойное качество видеосвязи.

Наряду с этим дальность управления и, соответственно, боевого применения «Упыря» можно увеличить с помощью компактных наземных станций ретрансляции, которые устанавливаются по маршруту движения к цели. В случае необходимости, когда, например, требуется оперативно поразить цель на дистанции несколько километров, дрон может быть поднят в воздух и без ретрансляторов.

— Изменился ли «Упырь» с момента первых поставок?

— Наша команда выполнила массу различных доработок. Бывало, что изменения вносились каждую неделю. В итоге первая модель дрона имеет лишь внешнее сходство с той версией, что сейчас залетает в блиндажи украинских боевиков и громит бронетехнику ВСУ. Мы не обременены бюрократией, поэтому на основе боевого опыта изменения вносятся максимально быстро.

В настоящий момент создана версия дрона, которая работает на новых частотах и отличается повышенной грузоподъёмностью. В начале следующего года в войска будет поставлена первая партия таких «Упырей». Кроме того, команда «Упыря» продолжает расширять возможности воздушного ретранслятора.

Сборка БПЛА «Упырь»

© Владимир Ткачук

— Какова себестоимость дрона? Как в общих чертах устроено его производство?

— Все материалы в конструкции «Упыря» отечественные. Другая ситуация с электроникой: около половины её — зарубежного производства. С этим пока ничего не поделать. Производство аппарата, насколько это возможно, локализовано на Урале. Непосредственно команда «Упыря» выпускает корпус, видеоаппаратуру и некоторые другие элементы, осуществляет сборку.

При производстве используется 3D-печать, фрезерные станки, другое распространённое на рынке промышленное оборудование и самые обычные паяльники. Как мне представляется, в закупках и технологии производства мы смогли найти ряд разумных компромиссов, которые позволили сократить издержки и немного опередить других отечественных разработчиков.

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Как я уже говорил, себестоимость «Упыря» варьируется в пределе 50 тыс. рублей. Это весьма и весьма скромная цена для БПЛА подобного типа. В эту сумму закладывается сам беспилотник, а также станция ретрансляции сигналов управления и видеоканала.

В перспективе стоимость можно уменьшить путём такого классического способа как переход на более массовое производство, чем мы сейчас как раз и занимаемся, переехав недавно на новую производственную площадку.

В решении многих других вопросов нам очень помогают Министерство промышленности Свердловской области и полпред президента в Уральском федеральном округе. Большая им благодарность за действительно посильное содействие работе команды «Упыря».

— Что можете рассказать о планах по развитию проекта?

— Крайне важно для его развития то, что мы вступили в контакт с главным заказчиком (Минобороны РФ. — RT). Это даст возможность выпускать значительно больше «Упырей» и в более совершенных модификациях. Улучшения коснутся тяговооружённости, дальности полёта и помехоустойчивости.