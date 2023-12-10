«Нетривиальные решения»: какие методы борьбы с украинскими дронами применяют бойцы СВО

Министерство обороны России сообщило о перехвате украинского БПЛА «Баба-яга» методом воздушного тарана. Для этого был использован квадрокоптер Дальневосточного гвардейского соединения ВДВ. Ранее десантники ликвидировали разведывательный аппарат ВСУ, также протаранив его своим дроном. По мнению экспертов, массовое использование БПЛА в ходе спецоперации показало необходимость применения нестандартных способов перехвата, включая воздушный таран. Кроме того, достаточно эффективно по беспилотникам противника в зоне СВО работают российские средства РЭБ и двуствольная зенитная установка ЗУ-23-2.

Минобороны России опубликовало кадры успешного воздушного тарана украинского гексакоптера «Баба-яга», который выполнил дрон Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ.

«Возвращаясь после проведения воздушной разведки, оператор российского квадрокоптера заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа «Баба-яга», который возвращался в расположение подразделений ВСУ после сброса мин. Оператор российского БПЛА принял решение сбить гексакоптер ВСУ. Случай незаурядный, демонстрирующий профессионализм десантников-дальневосточников», — сообщает пресс-служба военного ведомства РФ.

Как отмечают в Минобороны, российский квадрокоптер набрал высоту, зашёл на удобную траекторию и врезался в украинский БПЛА. «Баба-яга» рухнула на территорию, подконтрольную ВС РФ. После этого десантники вывезли гексакоптер ВСУ для изучения российскими специалистами.

«На следующий день, также возвращаясь с задачи, вблизи наших позиций оператор (БПЛА. — RT) обнаружил другой беспилотник ВСУ — разведывательный квадрокоптер, который вёл слежку за нашим передним краем. Этот дрон тоже был сбит», — заявили в Минобороны РФ.

Кадры тарана БПЛА «Баба-яга»

По информации военного ведомства, для защиты позиций от вражеских БПЛА дальневосточные десантники зачастую применяют противодронные ружья. Это компактные средства подавления сигналов управления беспилотников, однако и они не гарантируют 100%-ное поражение вражеских аппаратов.

«Сейчас практически у всех подразделений ВДВ есть штатные специалисты, высокопрофессионально применяющие противодронные ружья. Но иногда им приходится принимать воздушный бой с ударными беспилотниками и квадрокоптерами», — пояснили в Минобороны РФ.

«Волк» против «Бабы-яги»

Случаи воздушного тарана, описанные Минобороны, периодически регистрируются в зоне СВО. Так, минувшим летом в соцсетях и российских СМИ сообщалось, что квадрокоптер батальона «Призрак» (входит в состав 2-го армейского корпуса ВС РФ) сбил аналогичный аппарат ВСУ на Артёмовском направлении.

В первой половине ноября федеральные медиа показали кадры перехвата «Бабы-яги» путём повреждения винтов.

Как заявил в беседе с RT советник Российской инженерной академии, эксперт в сфере беспилотной авиации Максим Кондратьев, обилие БПЛА вынуждает обе стороны конфликта прибегать к нестандартным способам перехвата, в том числе таранить опасные дроны, жертвуя своими аппаратами.

«В СВО не так уж редки воздушные тараны. Да, на фронте достаточно много средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодронных ружей, но это вооружение не всегда работает. Например, у ружей часто садится аккумулятор, порой не хватает мощности излучения. К тому же существуют, в общем-то, нехитрые методы, такие как применение инерциальной навигационной системы, позволяющие защитить дроны от воздействия ружей и других малогабаритных РЭБов», — подчеркнул Кондратьев.

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Он добавил, что противник постоянно совершенствует ударные и разведывательные дроны, но модернизация средств защиты не поспевает за прогрессом в развитии БПЛА.

«Например, «Баба-яга», о которой шла речь, является весьма коварным дроном. У него хорошая грузоподъёмность, благодаря чему он может сбрасывать большое количество боеприпасов или же доставить ценный груз подразделениям ВСУ. Противодронные ружья не всегда эффективны против «Бабы-яги», — констатировал Кондратьев.

Несколько иной точки зрения придерживается ведущий конструктор компании «Тактические идеи», военный эксперт Дмитрий Савченков. В комментарии RT он назвал воздушный таран скорее исключительной мерой реагирования.

Боевик ВСУ запускает беспилотник

AP

© Alex Babenko

«У воздушного тарана есть нюансы. Во-первых, оператор дрона-перехватчика должен быть настоящим мастером своего дела. Перехват требует большой концентрации на одном объекте и виртуозного пилотирования. Во-вторых, воздушный таран — это ещё и трудозатратное мероприятие, потому что приходится отвлекать как минимум один расчёт БПЛА от основных задач. Такая возможность есть далеко не у каждого подразделения», — пояснил Савченков.

Напомним, что идея использовать дроны для ударов по другим БПЛА прорабатывалась российскими и иностранным специалистами задолго до СВО. Так, в 2019 году американская компания Anduril Industries представила Пентагону концепт квадрокоптера Interceptor. По замыслу разработчиков, беспилотник запускался в воздух после получения соответствующей разведывательной информации и таранил вражеский БПЛА.

Примерно в это же время сотрудники российского концерна «Алмаз-Антей» создали беспилотник-перехватчик «Волк-18». Дрон впервые показали широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», а его модернизированная версия была представлена в 2021 году на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

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«Волк-18» реализован по схеме квадрокоптера размерами 60 × 60 см. Его взлётная масса составляет 6 кг, время полёта — 30 мин. Дрон самостоятельно маневрирует, осуществляет поиск и селекцию вражеских БПЛА. Он способен выстреливать сетками, которые нарушают работу винтов, а при необходимости идти на таран.

Модернизированный «Волк-18» получил новую оптико-локационную станцию, обеспечивающую повышенную дальность обнаружения целей, а также улучшенную систему управления, которая позволила автоматизировать боевую работу.

При этом «Волк-18» не может действовать в одиночку и больше приспособлен под перехват дронов-нарушителей в городских условиях, а не на линии фронта. В частности, перехватчик является одним из элементов комплекса обеспечения безопасности и нейтрализации беспилотников ROSC-1.

Как полагает Максим Кондратьев, опыт СВО показал необходимость создания специализированных дронов-перехватчиков, способных разрушать винтомоторную группу различных БПЛА. Он считает, что перспективнее всего устанавливать на такие беспилотники систему автоматического наведения на цель.

«Комплексный подход»

Как заявил в комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук, линия боевого соприкосновения порой настолько насыщена дронами, что приходится использовать любые доступные средства для борьбы с ними. При этом, по его словам, на сегодняшний день вопрос гарантированной защиты позиции или объекта от атаки БПЛА по-прежнему остаётся нерешённым.

«Дроны превратились в массовое и дешёвое средство поражения. По одному объекту сейчас может работать сразу несколько БПЛА. Пехота в основном спасается противодронными ружьями, но ни они, ни любое другое средство ничего не гарантирует. Здесь нужен комплексный подход, необходимо прорабатывать самые разные нетривиальные решения», — подчеркнул Матвийчук.

Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения в Киевском районе Донецка

РИА Новости

© Сергей Батурин

В свою очередь, в разговоре с RT военный обозреватель Александр Бутырин отметил, что одним из наиболее доступных и эффективных типов вооружений является двуствольная зенитная установка ЗУ-23-2. Несмотря на солидный возраст, в ходе СВО «зушка» показала себя достаточно результативным средством борьбы с малоразмерными БПЛА, считает эксперт.

«На самом деле сбить дрон можно чем угодно — очередью из автомата, пулемёта или с помощью снайперской винтовки типа СВД. Но попасть из стрелкового оружия проблематично, для этого нужна достаточно близкая дистанция. Необходимо мобильное средство, которое создаёт нужную плотность огня, им как раз является широко распространённая в наших войсках ЗУ-23-2», — говорит Бутырин.

Большие надежды он возлагает на модернизацию «зушки», которую проводит Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ). Специалисты предприятия разработали дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) на основе ЗУ-23-2.

Как заявил ранее в комментарии RT заместитель директора московского филиала КЭМЗ Константин Воробьёв, модуль способен успешно бороться с малогабаритными БПЛА при помощи штатных осколочно-фугасных снарядов. Однако для повышения точности стрельбы ДУБМ получит боеприпасы с программируемым подрывом. Данный тип снарядов будет создавать рядом с целью облако поражающих элементов.

В свою очередь, Дмитрий Савченков полагает, что приоритетным направлением на поприще противодронной борьбы должны быть проекты по дальнейшему совершенствованию средств РЭБ. С точки зрения конструктора, прогресс в этой сфере позволит получить компактные устройства, способные выводить из строя бортовую электронику любого дрона.