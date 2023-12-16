«Против всех типов мин»: разработчик — о новых российских роботизированных комплексах разминирования

До конца текущего года тракторный завод «ДСТ-Урал» (Челябинск) передаст на испытания Минобороны России новейшую безэкипажную тяжёлую машину разминирования МТ10, рассказал в интервью RT руководитель направления специальных машин этого предприятия Сергей Быценко. По его словам, роботизированный комплекс будет способен бороться даже с противотанковыми минами. Ранее челябинское предприятие запустило серийное производство безэкипажной машины разминирования МТ2, которая успешно применяется в Донбассе.

— Как появилась идея создать роботизированный комплекс разминирования? Ведь ваш завод в основном производит бульдозеры и тракторы.

— В 2022 году идею предложил . Летом противник забрасывал населённые пункты Донбасса кассетными боеприпасами — противопехотными фугасными минами ПФМ-1 «Лепесток». Эти мины не оснащены механизмом самоликвидации, то есть они будут лежать, пока их не ликвидируют или пока на них не наступит человек.

Многие из этих взрывных устройств упали в Донецке, на территории и в окрестностях городов Ясиноватая и Волноваха, которые после боевых действий помогает восстанавливать наш регион. И на одном из совещаний Минпромторга губернатор поручил помочь местным военным и спасателям обезвредить мины, а руководитель «ДСТ-Урал», в свою очередь, созвал сотрудников нашего военного направления и сказал: «Ребята, у вас на это есть месяц». Мы собрали конструкторский опыт и волю в кулак и через три недели представили первый образец, который назвали МТ1.

— Какая модель стала прототипом этого робота, и что вы в нём доработали?

— Это был серийно выпускаемый нашим заводом гусеничный погрузчик ПГ20 (мощность двигателя — 107 лошадиных сил. — RT). Спереди на нём мы установили катковый трал, который своей массой давит на противопехотные мины и либо их разрушает, либо подрывает. На месте кабины водителя появились модуль радиоуправления и телеметрия, чтобы оператор мог управлять машиной на расстоянии. Вместе с тралом и заправленным баком горючего робот весил 8 тонн.

Комплекс МТ1

© «ДСТ-Урал»

На испытаниях МТ1 мы получили огромный опыт и поняли, что нужно в итоге спроектировать. Так родилась серийная модель МТ2, которая заметно отличается от первоначального варианта. Масса осталась прежней, а мощность двигателя составила 360 лошадиных сил. Но главное — к улучшенному по форме катковому тралу добавился и бойковый. У него другой принцип действия: на рабочем валу, который приводят в движение два гидромотора, на 40 цепях висят бойки. С частотой вращения 1 тыс. оборотов в минуту вал раскручивается и уничтожает мины. Таким образом, в нашей машине есть три режима: катковый и байковый тралы, а также ковш для инженерных работ. МТ2 уничтожает взрывоопасные предметы мощностью до 4 кг в тротиловом эквиваленте. А чтобы защититься от высокой нагрузки на минных полях, рабочие органы комплекса выполнены из броневой стали.

— Какой сигнал вы используете при дистанционном управлении безэкипажным комплексом, и на каком расстоянии сохраняется устойчивая связь с оператором?

— Когда мы разрабатывали машины, то понимали, что безопасность оператора играет первостепенную роль и учитывали необходимость интеграции новейших технических наработок нашего предприятия. Вся выпускаемая техника «ДСТ-Урал» управляется дистанционно со смартфона через приложение, с пульта по радиоканалу или через спутник — заказчик сам выбирает подходящий для себя вариант.

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Мы использовали на МТ2 радиоканал и со времён первой модели трижды модернизировали приёмник и передатчик, которые устойчиво обеспечивают изображение на командном пульте. Испытания показали, что сегодня машина в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способна управляться на расстоянии до 500 метров. Если же РЭБ противника не активна, то до 2 км. Но я бы назвал эти показатели технической возможностью. Для гарантированной работы мы рекомендуем учитывать эффективный промежуток между 50 и 150 м.

— Когда вы впервые опробовали комплекс МТ2 в деле и где он применяется сейчас?

— В начале октября 2022 года мы привезли его в Мариуполь, где вместе с подразделением центра «Лидер» МЧС России работали на участке от города до Новоазовска. Местность разминировали, чтобы ремонтные бригады могли приступить к ремонту теплосети и дать газ в Мариуполь, иначе бы его жители остались зимой без тепла. Мы успешно справились с задачей.

Первую машину после испытаний подарили МЧС Донецкой народной республики. Они её до сих пор эксплуатируют на разных участках. Ещё два опытных образца МТ1 использовали частные компании, которые помогают обезвреживать мины в Донбассе. А один из серийных МТ2 сегодня работает в ДНР и проходит новые испытания для МЧС в селе Широкино под Мариуполем.

«ДСТ-Урал» уже поставил несколько МТ2 в Донбасс, и по запросу мы готовы увеличить объёмы производства данной техники. Ожидаем, что после того, как МЧС России закончит испытания в Широкине, завод подпишет с ведомством крупный контракт на поставку.

«Начинка» комплекса МТ2

© «ДСТ-Урал»

— Завод планирует расширять линейку минёров? Например, выпустить машину для мин покрупнее?



— Да, к концу текущего года закончим изготовление нашей новой разработки — тяжёлой машины разминирования, которая получила название МТ10. Она предназначена для уничтожения всех типов мин. По договорённости с начальником инженерных войск мы предоставим машину Минобороны России для испытаний на площадках в новых регионах страны. Вместе с инженерами военного ведомства в них примут участие и специалисты «ДСТ-Урал». За основу МТ10 взят наш мощный серийный бульдозер, который получил броню, тяжёлый бойковый трал, а также радиомодуль и телеметрию, как у младшей модели (МТ2. — RT).

— На ваш взгляд, сколько потребуется машин дистанционного разминирования, чтобы очистить Донбасс и другие новые территории от мин?

— Боевые действия в Донбассе продолжаются с 2014 года, и с тех пор там сложилась катастрофическая ситуация. Огромное количество мин, которые оставили после себя ВСУ, ещё предстоит обезвредить, проверив тысячи квадратных километров. Населённые пункты, заводы, дороги, теплотрассы восстанавливаются только там, где проведена частичная очистка местности. Всё остальное — под вопросом.

Напомню, что наши комплексы предназначены для гуманитарного разминирования. Если смотреть в будущее, то эта проблема будет актуальна для многих территорий, за которые сражается наша армия.

Украинские формирования наверняка продолжат терроризировать мирное население, разбрасывая с помощью специальных снарядов 9М27К3 от РСЗО «Ураган» запрещённые Оттавской конвенцией противопехотные мины — я имею в виду те же «Лепестки». На момент присоединения к конвенции Киев должен был уничтожить около 6 млн «Лепестков». Мы точно не знаем, но, видимо, этого сделано не было. Таким образом, у нашего противника на складах осталось ещё много этих подлых мин. Мирное население будет подвергаться постоянной опасности до той поры, пока не будут выполнены все задачи СВО.

Без машин гуманитарного разминирования не обойтись ещё и по причине минных заграждений, которые оставил и будет оставлять отступающий противник. По мере развития успеха нашей армии объём работ для сапёров возрастёт в разы.

В июле американская газета The Washington Post опубликовала данные о том, что по завершении конфликта процесс разминирования Украины растянется на 757 лет. Конечно, это преувеличение, хотя бы потому что при подсчётах учитывалось, что работать будут 500 сапёрных групп, которые будут пользоваться весьма примитивными инструментами.

Трал роботизированного комплекса МТ2

© «ДСТ-Урал»

Однако масштабы работ по гуманитарному разминированию и ликвидации смешанных минных полей, то есть локаций, где были заложены и противопехотные, и противотанковые мины, действительно огромные. Точные сроки назвать трудно, но очевидно, что потребуется большое количество людей и техники, причём желательно сотни единиц безэкипажных комплексов. Это будут как машины боевого, так и гуманитарного разминирования.

Чтобы ускорить разминирование, имеет смысл уже сейчас создавать, испытывать и совершенствовать комплексы для смешанных минных полей и территорий, где вообще непонятно что может находиться. Также на перспективу важно учитывать необходимость постоянной и быстрой замены тралов и других комплектующих в полевых условиях.

Примерно для этих целей как раз и предназначен проект нашей тяжёлой машины МТ10, способной уничтожать даже противотанковые мины и большие фугасы. Машина сможет эффективно работать на полях, где противник предусматривал наше танковое наступление и потому их активно минировал.