Поддержка штурмовых подразделений: как усовершенствованные танки Т-62М используются в СВО

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей усовершенствованных танков Т-62М в зоне спецоперации. Современная модификация Т-62М оснащается тепловизионными прицелами, современными комплексами наведения и средствами динамической защиты. По мнению экспертов, танк способен эффективно выполнять функционал самоходной артиллерийской установки. Поставка Т-62М призвана усилить огневую мощь российских передовых подразделений, считают специалисты.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей усовершенствованных танков Т-62М в зоне СВО.

«Экипажи танков Т-62М танкового соединения группировки войск «Восток» поддержали действия штурмовых мотострелковых подразделений по захвату опорных пунктов ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — говорится на сайте военного ведомства.

Средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение пяти единиц бронетехники ВСУ.

«Танкисты из Бурятии на модернизированных танках Т-62М, оснащённых новыми тепловизионными прицелами, комплексами наведения, средствами защиты и противоминными тралами, с расстояния 2 км уничтожили бронетехнику и подавили огневые средства противника, а затем, ведя огонь на ходу, с использованием тралов проделали проходы в минных заграждениях», — заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в день у танкистов случается по четыре-пять боевых выездов, связанных с поражением бронированной техники противника и оказанием огневой поддержки штурмовым подразделениям. Кроме того, Т-62М оснащаются тралами для разминирования местности, примыкающей к полевым позициям ВСУ.

Усовершенствованные танки только прибыли с заводского цеха в зону СВО. Сообщается, что все нововведения в Т-62М были реализованы с учётом опыта спецоперации.

«Модернизационный потенциал»

Т-62 был принят на вооружение советской армии в 1961 году. Машина создана КБ «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле под руководством Леонида Карцева.

Т-62 стал первым в мире танком, оснащённым гладкоствольной пушкой. Первоначально машину планировалось вооружить 100-мм орудием, но в итоге на неё установили 115-мм пушку У-5ТС «Молот» (2А20). Благодаря особенностям конструкции она обеспечивала необычайно высокую скорость подкалиберного снаряда, позволявшую пробивать броню всех натовских танков. Наряду с прекрасной огневой мощью Т-62 оказался простым в управлении и техобслуживании.

Танки Т-62 танкового подразделения ВС СССР в ГДР

Legion-Media

© Николай Акимов/ТАСС

С 1962 по 1975 год «Уралвагонзавод» выпустил около 20 тыс. машин. В 1983 году в СССР стартовала масштабная программа модернизации бронетехники, в которую был включён и Т-62. Благодаря этому уральские специалисты довели технический уровень «шестьдесят второго» до танка следующего поколения — Т-72.

Танк получил дополнительную броневую защиту башни, корпуса и днища, бортовые противокумулятивные экраны и устройства запуска дымовых гранат. Также на Т-62 появились металлополимерные блоки комбинированной защиты, прикреплённые к лобовой части башни. Эта новация позволила усилить стойкость машины при использовании противником западных кумулятивных боеприпасов.

Кроме того, Т-62М обзавёлся системой управления огнём «Волна», лазерным прицелом КТД-2, баллистическим вычислителем БВ-62 и другими дополнительными приборами. Из летального вооружения танк получил комплекс «Шексна» с управляемым снарядом 9М-117, боеприпас наводился на цель лучом оптического квантового генератора на удалении до 4 км.

Поскольку новое оборудование и средства защиты привели к увеличению массы танка до 38,4 т, для сохранения его манёвренных и скоростных качеств модернизированный Т-62 оснастили более мощным дизельным двигателем на 620 л. с.

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Как заявил в комментарии RT выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор запаса Владимир Богатырёв, Т-62 и его модернизированная версия были одними из лучших танков в мире в период холодной войны.

«Шестьдесят второй» хорошо зарекомендовал себя в вооружённых конфликтах на Ближнем Востоке и в Афганистане. После модернизации танк был приспособлен к противостоянию натовским образцам. После распада СССР такая необходимость исчезла, однако его боевой и модернизационный потенциал не был исчерпан», — рассказал Богатырёв.

Кандидат военных наук Сергей Суворов в разговоре с RT отметил, что Леонид Карцев заложил в своё детище «большой запас надёжности и ресурс по совершенствованию». По этой причине Суворов считает абсолютно адекватным решением вернуть Т-62М в строй после ещё одной модернизации.

По словам эксперта, существенным преимуществом танка является простота управления и эксплуатации. Это позволяет быстро обучать новобранцев и в короткие сроки ремонтировать повреждённые «шестьдесят вторые».

Улучшенная версия Т-62М, которая используется в зоне СВО, была дважды продемонстрирована на международном военно-техническом форуме «Армия» в 2022 и 2023 годах. Кроме того, в прошлом году обновлённая машина была представлена на стенде Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ. Образец был оборудован многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой (МГОЭС), смонтированной на башне танка с помощью мачты.

Как пояснили в ГАБТУ, система предназначена для визуального обнаружения наземных целей и беспилотников. Изделие было разработано в ЦНИИ «Циклон».

Танк Т-62М с МГОЭС (многоспектральной гиростабилизированной оптико-электронной системой) на форуме «Армия-2022»

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В нынешнем году Т-62М был показан на «Армии» с новым бортовым оборудованием, тепловизионными прицелами и средствами защиты. В частности, на образец были установлены противокумулятивные решётчатые экраны и комплекс динамической защиты (ДЗ) «Контакт» с контейнерами так называемой реактивной брони. Принцип действия динамической защиты состоит в том, что контейнеры со взрывчаткой, навешенные поверх обычной брони, взрываются навстречу летящим снарядам.

Как пояснил в разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко, модернизация, которую сейчас проходят Т-62М, предполагает капитальный ремонт с заменой устаревших узлов, агрегатов и бортовых систем. По его словам, фронт получает фактически новую машину.

«Очевидно, что «шестьдесят вторые» поставляются на наши заводы с баз хранения. Оттуда отбираются образцы. Серьёзных конструктивных изменений не вносится: в этом нет смысла и необходимости, потому что базовая конструкция Т-62М позволяет устанавливать почти любое современное бортовое оборудование и средства защиты», — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что современная модификация Т-62М заслужила достаточно высокие оценки и у американских военных экспертов. В марте 2023 года издание Military Watch Magazine сообщило, что обновлённый танк получил тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02, который даёт возможность обнаруживать цели в ночное время на расстоянии до 2 тыс. м. При этом не все танки, которые входят в арсенал ВСУ, оснащаются тепловизорами и являются в полной мере современными машинами. По этой причине, в частности, модернизированный Т-62М превосходит западные танки, которые поставляются на Украину.

Авторы статьи отмечают, что обновлённый танк будет полезным для ВС РФ оружием на украинском театре военных действий — к примеру, как средство огневой поддержки пехоты. К тому же, как подчёркивают американские журналисты, у России достаточно боеприпасов к 115-мм пушке.

Как заявил Владимир Богатырёв, обилие снарядов калибра 115 мм — важное преимущество Т-62М в условиях высокого расхода боеприпасов в зоне СВО.

«Со времён холодной войны в нашей стране осталось огромное количество боеприпасов к пушкам Т-62. И в сложившихся обстоятельствах вполне разумно возвращать в строй технику, которая может их применять с пользой для наших войск на передовой», — сказал Богатырёв.

«С закрытых огневых позиций»

По мнению Сергея Суворова, усовершенствованный Т-62М уступает по боевым возможностям Т-72Б3/Т-72Б3М, Т-80БВ/Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Однако в зоне СВО он будет полезен при выполнении функционала самоходной артиллерийской установки (САУ).

«Понятно, что дульная энергия 115-мм пушки меньше, чем у 125-мм орудия современных российских танков. Т-62М не настолько мощный и защищённый, однако эта машина способна вести огонь с закрытых огневых позиций и выполнять такие задачи, как обстрел опорных пунктов ВСУ, истребление бронетехники и транспортных средств врага», — сказал Суворов.

Первый в мире танк с гладкоствольной пушкой Т-62М в Центральном парке «Патриот»

© Минобороны РФ

По словам эксперта, Т-62М защищён лучше любой САУ и по этой причине способен ближе подходить к противнику. При этом наличие современных прицельных приспособлений и корректировка огня с помощью БПЛА должны облегчить задачу точного попадания по противнику.

Как считает Александр Хроленко, появление данных танков в войсках необходимо для усиления огневой мощи передовых подразделений ВС РФ.

«Необходимо понимать, что поставки Т-62М не заменяют современные российские танки. Возвращение их в строй, скорее всего, является временной мерой, которая направлена на усиление наших огневых возможностей на фронте. К тому же не стоит забывать, что на хранении в России наверняка находится ещё несколько тысяч «шестьдесят вторых» и к ним есть снаряды. Конечно, этим ресурсом необходимо пользоваться. Ведь Т-62М способен прекрасно расправляться с бронетехникой ВСУ, в том числе западной, и поддерживать наши штурмовые подразделения», — заключил Хроленко.