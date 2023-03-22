Military Watch Magazine: обновлённые танки Т-62 стали ценным ресурсом ВС России в зоне СВО
- РИА Новости
«В январе начал появляться ещё один новый класс танков, который представляет собой сильно улучшенный вариант старого танка Т-62М. Наиболее заметным улучшением является интеграция тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02, который, хотя и старый и выпущен в 1980-х годах, по-прежнему обеспечивает гораздо большую ситуационную осведомлённость, чем базовые Т-62М или подавляющее большинство танков на вооружении Украины», — говорится в материале издания.
Прицел позволяет обнаружить цели в ночное время на расстоянии до двух тысяч метров, в то время как подавляющее большинство украинских танков «вообще не имеют тепловизионных прицелов», а некоторые из них, включая новые британские танки Challenger 2, всё ещё используют аналогичные старые прицелы первого поколения, пишут авторы.
Кроме того, эксперты подчёркивают, что Т-62 менее сложен в эксплуатации и требует меньше обслуживания, чем Т-72. Это делает его оптимальным выбором для использования.
«Особенно жизнеспособным» Т-62М делает то, что танки на украинском театре военных действий в основном используются «для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками», отмечает журнал.
Их мобильность и обеспеченность осколочными снарядами, которых нет у западных танков, потенциально делает такой танк ценным ресурсом на поле боя, утверждают авторы.