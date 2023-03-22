Military Watch Magazine: обновлённые танки Т-62 стали ценным ресурсом ВС России в зоне СВО

Обновлённая версия российского танка Т-62 на поле боя превосходит западные танки, которые поставляются на Украину. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

«В январе начал появляться ещё один новый класс танков, который представляет собой сильно улучшенный вариант старого танка Т-62М. Наиболее заметным улучшением является интеграция тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02, который, хотя и старый и выпущен в 1980-х годах, по-прежнему обеспечивает гораздо большую ситуационную осведомлённость, чем базовые Т-62М или подавляющее большинство танков на вооружении Украины», — говорится в материале издания.

Прицел позволяет обнаружить цели в ночное время на расстоянии до двух тысяч метров, в то время как подавляющее большинство украинских танков «вообще не имеют тепловизионных прицелов», а некоторые из них, включая новые британские танки Challenger 2, всё ещё используют аналогичные старые прицелы первого поколения, пишут авторы.

Кроме того, эксперты подчёркивают, что Т-62 менее сложен в эксплуатации и требует меньше обслуживания, чем Т-72. Это делает его оптимальным выбором для использования.

«Особенно жизнеспособным» Т-62М делает то, что танки на украинском театре военных действий в основном используются «для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками», отмечает журнал.

Их мобильность и обеспеченность осколочными снарядами, которых нет у западных танков, потенциально делает такой танк ценным ресурсом на поле боя, утверждают авторы.